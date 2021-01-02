Минимальные потери: косметолог рассказала об уходе за кожей в период ношения маски
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В прошлом году человечество столкнулось с новой бьюти-проблемой – маскне. Причина – вынужденное ношения масок из-за всемирной пандемии коронавируса. Воспаления и акне в области ношения обязательной накладки на лицо портят внешний вид и оставляют массу неприятностей. Как же быть?
Косметолог Татьяна Моторони дала четкую инструкцию, как избежать неприятных последствий ношения маски.
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Чтобы последствия от ношения масок были минимальными, пересмотрите ваш ежедневный уход:
- применяйте мягкое очищающее средство при умывании
- умывайтесь водой комнатной температуры (не горячей)
- аккуратно промакивайте лицо после очищения (без трения)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- отдавайте предпочтение самым легким увлажняющим кремам и наносите их на ещё влажную кожу сразу после тонизации
- старайтесь чаще использовать дополнительные средства ухода за кожей — маски с увлажняющим действием (2-3 раза в неделю)
- при увеличении количества угревых высыпаний, используйте средства точечного действия с салициловой кислотой, маслом чайного дерева, цинком
- откажитесь на этот период от рабочих (ретиноиды), но порою довольно агрессивных средств при лечении акне / борьбы с морщинками, если ваша кожа раздражена, воспалена
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно ухаживать за руками в холода.
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