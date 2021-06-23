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Минус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодит

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США, Среда 23 июня 2021 22:34
Минус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодит Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Ольга Турчаникова

Ким Кардашьян - одна из самых известных законодательниц трендов в сети - продемонстрировала новый из них.

Бизнесвумен и многодетная мама сделала новую стрижку, которую поклонники успели оценить на высший балл. Фото она выложила в своем блоге.

Ким позирует в новом образе для съемок своей новой линии KKW Beauty. Звезда рекламирует новинки своего детища: лак для губ, представленный в четырех оттенках, а также выдвижную кисть для губ, которая поможет равномерно распределить продукт.

В съемке Ким предстала с новой трендовой стрижкой - нечто среднее между вечно модным бобом и трендовым удлиненным каре. Волосы ей уложили на прямой пробор, а также слегка подкрутили их концы вовнутрь. Получилось невероятно стильно!

Минус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодитМинус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодитМинус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодитМинус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодитМинус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодитКим Кардашьян с новой прической (фото: instagram.com/kimkardashian)

Многие поклонники сразу же отметили, что экс-жене Канье Уэста очень к лицу такая стрижка, а еще - что она заметно освежила имидж Ким и сделала ее образ более молодежным.

Напомним, Ким недавно предстала перед фанатами в образе блондинки. Правда, оказалось, фото были сделаны давно. Тем не менее, многие поклонники так оценили ее стиль, что попросили вернуться к жемчужно-пепельному блонду.

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