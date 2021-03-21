Модный маникюр весны 2021: топ-5 горячих трендов

Весенний дизайн маникюра всегда обладает удивительной нежностью, красотой и утонченностью. При этом каждый сезон входят в моду те или иные оттенки и узоры. Что же будет актуальным весной 2021?

"Весна всегда приносит приток пастельных и ярких оттенков после сезона приглушенных глубоких тонов", - отмечает известная мастер по ногтям Джинсун Чой. Она подчеркивает, что домашний маникюр сейчас более популярен, чем когда-либо, и призывает людей использовать это время вдали от салонов красоты в своих интересах.

Тенденция, которую она любит больше всего? Уход за ногтями.

"Уход за кутикулой - это ключ, - добавляет она. - Я всегда рекомендую отодвигать кутикулу, а не разрезать, чтобы сохранить целостность ногтевого ложа и помочь бороться с бактериями. Наносите масло для кутикулы один раз в день (или чаще!), Чтобы ногтевое ложе оставалось увлажненным".

Тренды маникюра весны 2021:

Натуральный вид

Пора обнажиться. "Из-за COVID-19 многие стали самостоятельно делать маникюр, и это привело к увеличению ухода за ногтями. Весна - время возрождения и роста. Я думаю, это будет интерпретировано на ногтях с едва заметным маникюром", - утверждает Чой и предлагает отдохнуть ногтям от геля и акрила с помощью прозрачных лаков.

Буйство розового

Розовый - это цвет весны 2021 года. "Я думаю, что в этом сезоне розовый будет выделяться", - говорит Чой. Он захватил подиумы в прошлом году, так что не ждите, что он уйдет в ближайшее время.

Абстрактный дизайн

Раскройте своего внутреннего Пикассо. "Я ожидаю увидеть перезагрузку минималистичных дизайнов линий, популярных этой осенью, с яркими весенними оттенками", - отмечает Чой.

Пастельные оттенки

По словам эксперта, особенно актуальным будет нежно-лиловый.

Комбинации цветов

Не бойтесь достать несколько бутылочек лака для ногтей. "Я думаю, мы увидим множество нейл-артов, использующих несколько разных оттенков лака для создания крутого эффекта, будто цветы, распускающиеся весной", - говорит Чой. Смешивайте и сочетайте цвета, чтобы создать маникюр, напоминающий букет.

Иллюстративное фото (instagram.com/jinsoonchoi)