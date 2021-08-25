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Начни уже сегодня: топ-5 привычек стройных людей

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Среда 25 августа 2021 13:31
Начни уже сегодня: топ-5 привычек стройных людей Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Если что-то получилось у одного человека - значит, может получиться и у другого. Все мы обладаем практически безграничными потенциальными возможностями. Случается, мы завидуем чужим успехам - или стройности. Но любой успех - то, что можно "моделировать".

Диетолог-психотехнолог Алена Коготкова перечислила в Instagram самые очевидные привычки стройных людей, которые вы можете встроить в свою жизнь уже сегодня.

Стройные люди:

ПЬЮТ РЕГУЛЯРНО ВОДУ

Часто люди с избыточным весом путают голод с жаждой. Центр насыщения находится в головном мозге прямо напротив центра жажды. Ещё один аргумент в пользу воды – наполненный водой желудок посылает импульсы в центр насыщения в головном мозге и есть хочется меньше.

ЕДЯТ ПО ГОЛОДУ

Если накрыло желание съесть пончик или чипсы, стройный человек сначала подумает, как давно и что он ел. Если прием пищи был более 4-5 часов назад, то это настоящий голод. Он, в отличие от аппетита, не является разборчивым.

Начни уже сегодня: топ-5 привычек стройных людей

Иллюстративное фото (pexels.com)

АКТИВНЫ В БЫТУ

Многие ошибочно полагают, что худые имеют особенный обмен веществ. Но внимательное наблюдение за такими людьми позволяет заметить, что им свойственна егозливость. Как у Тургенева в "Часах": "…была очень проворна и егозлива, говорила пискливым голоском и все размахивала руками". Такая егоза может и в зал не ходить – ей без того на месте не сидится.

ИМЕЮТ УВЛЕЧЕНИЯ

Не секрет, что еда для многих людей – один из немногих доступных источников удовольствия. Но часто, когда жизнь кипит или появляется кто-то или что-то, эмоционально вовлекающее, становится не до еды. Поэтому так важно найти интересное хобби или новых друзей. Главное – чтобы вас объединяла не еда.

Начни уже сегодня: топ-5 привычек стройных людей

Иллюстративное фото (pexels.com)

НЕ СИДЯТ НА ДИЕТАХ

Переедание – следствие недоедания. Мои клиенты часто пугаются того количества еды, которое я рекомендую. Но я только задаю вопрос: "Вспомните, чем закончилась последняя диета?" За голодом всегда следует срыв. Не надо надеяться, что вы победите биологию.

Напомним, ранее диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим.

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