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Незаменимы для сухой и жирной кожи: косметолог научила правильно использовать масла

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Суббота 31 июля 2021 08:38
Незаменимы для сухой и жирной кожи: косметолог научила правильно использовать масла Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Масла в уходе за лицом – настоящая находка. Они помогают восстановить липидный барьер, незаменимы для сухой и жирной кожи. Но нужно уметь правильно использовать – убеждает косметолог Яна Смирнова.

На странице в Instagram она озвучила топ-7 правил по использованию масел для кожи.

1.Не заменяем маслом весь уход, иначе получим обезвоженность и пергамент вместо кожи. Можно курс 2-3 недели масляного ухода, но потом обязательно возвращаем крем. А лучше наносить по схеме утром – крем, вечером – масло.

2.Наносим на влажную кожу. Так мы "запечатываем" влагу и повышаем уровень увлажнённости рогового слоя. Идеально — поверх гидролата. Если умасливаем тело, то просто на влажную после душа кожу.

Незаменимы для сухой и жирной кожи: косметолог научила правильно использовать масла

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Берем 2-3 капли и наносим похлопывающими движениями, как бы вбивая.

4.Если через 10 минут кожа еще блестит, значит масла слишком много. Берем салфетку и промакиваем, убирая излишки.

5. Регулярные пилинги. Если не снимать омертвевшие частички, масло будет забивать поры и вызывать воспаления. Адепты масляного ухода часто приводят в пример индийских женщин, традиционно использующих масла. Но забывают, что те регулярно натираются убтанами, которые мягко отшелушивают.

6. Подбираем масло по типу кожи. А еще лучше – масляную смесь. Масла усиливают действие друг друга, поэтому смеси работают лучше.

7. Не путаем эфирные масла с базовыми. Эфирки продаются в маленьких флакончиках по 5-10 мл и сильно пахнут. Их в чистом виде на кожу не наносим, а разбавляем пару капель в базовом масле.

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко пояснила, почему волосы медленно и плохо растут.

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