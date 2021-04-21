Нутрициолог назвала женский витамин, помогающий продлить молодость⠀

Мечта найти тот самый элексир молодости, молодильные яблочки и подобные мифические преображатели преследует женщин с давних времен. А пока такие изобретения не появились, остается прибегать к помощи того, что имеется в наличии, и начинать нужно с питания. Так, нутрициолог Юлия Макаренкова назвала витамин молодости, который следует включить в рацион для отстрочки старости и сохранения естественной красоты.

На личной странице в Instagram она расказала о целебной силе витамина Е.

Главный антиоксидант для клеточных мембран - витамин Е. При взаимодействии с радикалами он работает как очень клейкая лента, которая легко собирает все типы радикалов. Затем превращает их в безопасные соединения.

Молекула витамина Е очень подвижна (спирт с длинным хвостом) и одновременно укреплять и мембрану, и захватывать радикалы. Легко взаимодействует с другими антиоксидантами.

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При этом у Витамина Е есть свой личный антиоксидант - Витамин С. Он помогает сохранить работу Витамина Е в течение длительного времени. Поэтому их часто рекомендуется применять совместно.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин Е - активатор белкового синтеза в мышцах, коже. Как кофактор, принимает участие в продукции коллагена, эластина. При беременности важен для формирования плаценты.

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Незаменимый помощник для текучести крови. Снижает вязкость крови и может связать плохой холестерин, выводя его в печень и кишечник.

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Помогает укрепить сосудистые стенок и защитить их от повреждений. Участвует в формировании эритроцитов.

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Активатор репродуктивной функции организма. Регулирует баланс половых гормонов как и для мужчин так и для женщин.

Миф, что мужчинам витамин Е не нужен! Вместе с каротиноидами Витамин Е улучает здоровье простаты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для женщин витамин Е рекомендован во вторую фазу цикла, т.к. влияет на продукцию прогестерона.

Что же все-таки важно для нашей молодости?

Жиры. Холестерол и производные жиров - это основа для наших половых гормонов. Не нужно бояться холестерина в яичных желтках, тк он не откладывается в сосудах напрямую из жиров. Механизм совсем другой.

Что еще из добавок?

Масло тыквенных семечек - источник фитостеринов и антиоксидантов. Поддерживает здоровье мужчин и женщин.

Фолиновая кислота особенная форма витамин В9 и является источником метильных групп, при этом достаточно активная в отличии от своей подружки Фолиевой кислоты. Та самая, которую рекомендуют всем беременным и всем планирующим беременность.

Специалист не рекомендует пить этот витамин без анализов, но важность В9 для синтеза прогестерона сложно переоценить.