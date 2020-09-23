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Осенняя маска для лица с сильным эффектом отбеливания и омоложения: рецепт

Новина українською → Среда 23 сентября 2020 08:37
Осенняя маска для лица с сильным эффектом отбеливания и омоложения: рецепт Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Янтарная кислота в косметологии эффективно борется с увяданием кожи

О янтаре и его полезных свойствах знают сегодня многие. Этот солнечный камень нашёл признание и использование в современной медицине. Продукт его переработки называется янтарной кислотой и применяется для комплексного лечения самых разных недугов.

Продукт переработки солнечного камня увеличивает поставку к клеткам молекул кислорода. Янтарная кислота предпочитает действовать только там, где необходима, поэтому и направляет свое действие исключительно к тем клеткам, которые в ней нуждаются, отмечает бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.

Янтарная кислота в косметологии борется с увяданием кожи, стимулирует функционирование кожных желёз, улучшает микроциркуляцию крови, нейтрализует свободные радикалы, выводит токсины из кожи, восстанавливает эластичность и плотность тканей, разглаживает морщинки, очищает кожу лица на клеточном уровне, способствует регенерации (восстановлению) тканей. Питает клетки эпидермиса, нормализует их водно-солевой баланс.

Осенняя маска для лица с сильным эффектом отбеливания и омоложения: рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

Янтарная кислота является поистине чудодейственным средством, способным подарить здоровье и молодость коже!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Янтарная кислота - 3 таблетки.
  • Белая глина - 1 ч.л.
  • Витамин Е - 10 капель.
  • Сливки.


Таблетки янтарной кислоты размолоть в пыль, соединить с глиной и витамином Е, сливки добавлять постепенно, до получения кремообразной массы удобной в нанесении.

Маску распределить по всему лицу (отступая зону вокруг глаз), выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 10 процедур.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Осенняя маска для лица с сильным эффектом отбеливания и омоложения: рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

Противопоказания: беременные, кормящие; прыщи и прочие воспаления, раны, ссадины; аллергические реакции.

Напомним, что ранее бьюти-блогер рассказала рецепт маски для подтянутой и гладкой кожи из арбуза.

К слову, эксперты рассказали, как видят будущее губной помады в условиях пандемии.

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