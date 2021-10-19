ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Как остановить выпадение волос: 4 шага в домашних условиях

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 08:38
Как остановить выпадение волос: 4 шага в домашних условиях Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Выпадение волос - одна из самых распространенных проблем у женщин (и мужчин тоже). Причины выпадения волос чаще всего идут изнутри. Постоянное выпадение волос - это не норма. Это сигнализирует о том, что в организме происходит какой-то сбой, который требует лечения.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир поделилась в Instagram действенными советами, как же справиться с проблемой выпадения волос.

Ежедневно волосы обновляются и выпадают в небольшом количестве. Выпадение 50-100 волос в день принято считать нормой. Однако, эксперт бы назвала это условной нормой и отталкивалась от общей густоты ваших волос. Если волосы редкие, то потеря 100 волос ежедневно, будет явно большой.

Внутренние проблемы организма, хронические болезни, неправильный уход, стрессы (любые псих. проблемы), нарушение гормонального фона, недостаток чего-либо в организме - может приводить к выпадению волос.

Шампунь "от выпадения" в этом случае не поможет! Он вообще не способен остановить выпадение. Не ищите "волшебную пилюлю", нужен комплекс мер для решения проблемы.

Если волосы редеют и с каждым годом их становится все меньше, что можно предпринять:

1. Проверить здоровье, обратиться к трихологу/дерматологу/дерматовенерологу/эндокринологу с проблемой выпадения волос.

Врач назначит анализы, необходимые вам, назначит лечение, если есть проблемы. Если «ничего не нашли и всё хорошо», то копаем глубже и продолжаем искать проблему дальше.

2. Косметические средства.

Маски на основе стручкового перца, разогревающие маски, порошковые маски для стимуляции роста - дают хороший эффект и множество новых волос. Подобные маски лучше делать курсом, 1 месяц-1,5 месяца.

Как остановить выпадение волос: 4 шага в домашних условиях

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тоники и сыворотки для роста волос.

Несмываемые тоники и сыворотки с натуральными экстрактами, травами и эфирными маслами, ментолом, камфорой и мятой в составе эффективны в борьбе за возвращение густоты волос. Главное, помнить, что любое средство используется курсом 1,5-2 месяца. Если нет системы и на постоянной основе использовать стимуляторы, можно спровоцировать ещё большее выпадение!

4. Массаж и аромарасчесывание

Как остановить выпадение волос: 4 шага в домашних условиях

Иллюстративное фото (instagram.com/katie.kotcemir)

Напомним, ранее бьюти-блогер рассказала, как правильно ухаживать за осветленными волосами.

Читайте LITE в Google News
Бьюти-советы Уход за волосами
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Потеплеет, но пройдут дожди: кому не повезет с погодой в ближайшие дни
Потеплеет, но пройдут дожди: кому не повезет с погодой в ближайшие дни