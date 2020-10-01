Как отрастить длинные волосы: 6 главных секретов домашнего ухода от эксперта

Профессиональный трихолог Татьяна Мельничук рассказала все о домашнем уходе за волосами

Когда встает вопрос о том, как отрастить длинные волосы, девушки сразу хватаются за шампуни с соответствующим названием. В то время как профессионалы рекомендуют смотреть "в корень" проблемы. А именно – уделить внимание состоянию кожи головы. А еще – скорректировать привычный уход за волосами.

Чтобы культура ухода за волосами стала частью повседневной жизни, в Киеве стартовала серия Завтраков с Orising, которая будет проходить по всей Украине. На мероприятии мы встретились с технологом данной торговой марки – профессиональным трихологом Татьяной Мельничук.

Специально для Lite она рассказала о грамотном уходе в домашних условиях и главных "фишках", которые часто игнорируют. Простые советы помогут не только отрастить волосы мечты, но и качественно улучшить их состояние.

Татьяна Мельничук, основатель проекта "Реабилитационная Трихология Татьяны Мельничук", технолог бренда Orising

(фото: instagram.com/triholog_kiev)

Правильно выбирайте продукты по уходу

При подборе средств стоит учитывать, в первую очередь, ваш тип кожи головы и стержня волоса. А также уже существующие проблемы. Легко определить тип кожи головы поможет простой вопрос: как часто у вас возникает потребность помыть голову? Если ежедневно, кожа головы жирная. Раз в 2-3 дня? Нормальная. Если вы моете голову раз в 5-7 дней, то это говорит о том, что кожа головы сухая.

Используйте не один, а, как минимум, 2 шампуня

Первый – для ежедневного применения. Им может стать давно полюбившийся шампунь, к которому вы привыкли. А второй необходим для тщательного очищения кожи головы, лечебный. Часто их обозначают как средства для стимуляции роста волос.

Татьяна Мельничук советует больше внимания уделять коже головы (фото: instagram.com/triholog_kiev)

Правильно применяйте продукты

Чтобы процедуры по уходу действовали, им нужно уделить время. При мытье тщательно массируйте кожу головы. Тем самым мы стимулируем кровообращение и помогаем активным компонентам качественно очищать кожу головы от загрязнений и накопившегося сального секрета. Маски и кондиционеры старайтесь выдерживать нужное время. Маски лучше прочесывать по всей длине волос и оставлять на 5-7 минут.

Даже при ежедневном мытье используйте такую схему: шампунь – маска – кондиционер – масло

Маска, как "еда" для волос, проникает в кортекс волоса и питает его, кондиционер – закрывает кутикулу и защищает от внешней агрессивной среды, словно "одежда" волоса. Масло липидизирует кутикулу волоса, что гарантирует крепкое прилегание кутикул друг к другу. Благодаря этому влага удерживается внутри волоса.

Грамотный уход поможет отрастить нужную длину (фото: instagram.com/triholog_kiev)

Наладьте режим

Сон, питание, гармоничное внутреннее состояние – все это влияет на гормональный фон человека и иммунитет. А следовательно – на состояние кожи головы и волос.

Грамотно ухаживайте за кожей головы

Чтобы волосы были здоровыми, необходимо регулярно проводить домашние процедуры для очищения кожи головы (здесь помогут специальные скрабы), стимуляции роста волос, увлажнения длины волос. Также домашний уход нужно дополнять профессиональным. К необходимым процедурам относится регулярная чистка кожи головы – глубокий пилинг – или реабилитационные процедуры у профессионала. Их следует проводить минимум раз в месяц.

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