Как отрастить волосы: бьюти-эксперт рассказала о простом и эффективном массаже головы
Многие мечтают отрастить длинные волосы, пьют добавки и покупают дорогие шампуни и маски, а секрет красивых волос - простой и совершенно бесплатный.
Об этом рассказал бьюти-эксперт Хади Пьюрбьюти в своем Instagram.
Да, некоторые полезные вещи достаются на благо здоровья совершенно бесплатно. Например, массаж кожи головы.
Зачем вообще делать массаж кожи головы / скальпа / апоневроза (как говорят специалисты)?
Массаж апоневроза (пластинка, расположенная под волосистой частью головы между костями черепа и кожей), ручной или с помощью массажеров / гаджетов, запускает движение лимфы и может повлиять, например, на отечность. И снимает головные боли, если они вызваны потерей подвижности апоневроза.
Массаж стимулирует кровообращение и, как следствие, стимулирует рост волос. При регулярном массаже волосы растут быстрее. Более того, некоторые отмечают, что волосы становятся гуще и толще.
У этого массажа - масса преимуществ (фото: instagram.com/laisribeiro)
Как делать массаж
- Массаж можно делать руками или с помощью гаджетов. Оба варианта не занимают больше 5-7 минут в день.
- При ручном массаже сначала подушечками пальцев интенсивно массируем корни волос круговыми движениями, двигаясь ото лба к макушке, и от макушки к шее.
- Можно заодно помассировать шею.
- Далее обеими руками нужно захватить волосы у корней в височной области и потянуть их к макушке, пытаясь словно отделить кожу головы от черепа.
- То же самое проделать от лба к макушке.
- Закончить массаж можно помассировать кулачками затылочную область.
Пора красивих ножек: как правильно делать антицеллюлитный массаж сухой щеткой
Ручной массаж легко совмещается с массажем при помощи расчески. После отработки одной зоны, придерживая кожу головы, нужно пройтись по скальпу массажной щеткой для лучшего усиления кровотока.
Раньше нутрициолог рассказала, что делать, чтобы волосы перестали сыпаться.