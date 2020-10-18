Ожирение - не ок: Анита Луценко резко высказалась про бодипозитив

Возможно, бодипозитив - это не такое уж и безобидное явление?

Известная фитнес-тренер Анита Луценко высказалась про бодипозитив и свое отношение к нему. Также эксперт рассказала о роли государства в борьбе с лишним весом.

"Считаю, что государство должно информировать о вреде, о правилах здорового питания, например, в школах, помогать людям справляться с гиподинамией и набором веса на государственном уровне. Незаметно и с детства", - говорит Анита.

А вот и сами 10 "бодипозитивных" пунктов от Луценко, опубликованных в ее Instagram.

Тело и жизнь каждого - это его личное дело, пока это не причиняет неприятности другим.

Человек 200 кг в самолете на соседнем сиденье - это дискомфорт по ряду причин для соседа - факт. Это считаю заходом на территорию других. Но мое слегка не идеальное тело - не проблема других. Только моя.

Лишние кг до ожирения - ну ок, тем более, если комфортно. Немного целлюлита, немного ушек, немного на животике - это не проблема, а скорей естественность.

Ожирение - не ок с точки зрения здоровья. Но это дело самого человека. Его активности, трат денег на аптеки, преждевременная смерть.

Другое дело, что это привычки в еде, что переносятся на детей например. Но это тоже дело семьи.

"Я с явным ожирением и мне ок с этим" - для меня звучит немного как защита, наверное.

Я не считаю, что человека можно смотивировать изменить образ жизни, пока он сам не захочет. А как захочет - все реально.

Часто лишний вес - это нормальный вес по таблицам, а люди привыкли воспринимать нормой недостаток веса.

Я думаю, что у человека с ожирением есть предпосылки к варикозу, диабету, болезни сердца, опорно-двигательного аппарата и все остальное. Но это его личное дело. Захочет перемен - сможет измениться.

Любить свое тело - это круто и не многим дано в современном мире. И любишь ли ты свое тело, ответить можно только самому себе: хоть с ожирением, хоть с недостатком веса. Всем не нужно отвечать - ответ себе, самый честный и самый важный, и из него и вытекают все дальнейшие действия и реакции.

Кстати, ранее Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.