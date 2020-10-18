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Ожирение - не ок: Анита Луценко резко высказалась про бодипозитив

Новина українською → Воскресенье 18 октября 2020 10:44
Ожирение - не ок: Анита Луценко резко высказалась про бодипозитив Анита Луценко сделала заявление про лишний вес (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Lite

Возможно, бодипозитив - это не такое уж и безобидное явление?

Известная фитнес-тренер Анита Луценко высказалась про бодипозитив и свое отношение к нему. Также эксперт рассказала о роли государства в борьбе с лишним весом.

"Считаю, что государство должно информировать о вреде, о правилах здорового питания, например, в школах, помогать людям справляться с гиподинамией и набором веса на государственном уровне. Незаметно и с детства", - говорит Анита.

А вот и сами 10 "бодипозитивных" пунктов от Луценко, опубликованных в ее Instagram.

  • Тело и жизнь каждого - это его личное дело, пока это не причиняет неприятности другим.
  • Человек 200 кг в самолете на соседнем сиденье - это дискомфорт по ряду причин для соседа - факт. Это считаю заходом на территорию других. Но мое слегка не идеальное тело - не проблема других. Только моя.
  • Лишние кг до ожирения - ну ок, тем более, если комфортно. Немного целлюлита, немного ушек, немного на животике - это не проблема, а скорей естественность.
  • Ожирение - не ок с точки зрения здоровья. Но это дело самого человека. Его активности, трат денег на аптеки, преждевременная смерть.
  • Другое дело, что это привычки в еде, что переносятся на детей например. Но это тоже дело семьи.
  • "Я с явным ожирением и мне ок с этим" - для меня звучит немного как защита, наверное.
  • Я не считаю, что человека можно смотивировать изменить образ жизни, пока он сам не захочет. А как захочет - все реально.
  • Часто лишний вес - это нормальный вес по таблицам, а люди привыкли воспринимать нормой недостаток веса.
  • Я думаю, что у человека с ожирением есть предпосылки к варикозу, диабету, болезни сердца, опорно-двигательного аппарата и все остальное. Но это его личное дело. Захочет перемен - сможет измениться.
  • Любить свое тело - это круто и не многим дано в современном мире. И любишь ли ты свое тело, ответить можно только самому себе: хоть с ожирением, хоть с недостатком веса. Всем не нужно отвечать - ответ себе, самый честный и самый важный, и из него и вытекают все дальнейшие действия и реакции.

Кстати, ранее Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.

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Новости Украины Красота Анита Луценко лишний вес бодипозитив
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