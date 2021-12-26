ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Палочка-выручалочка: косметолог рассказала о спасительных средствах для быстрого преображения

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 08:38
Палочка-выручалочка: косметолог рассказала о спасительных средствах для быстрого преображения Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Как освежить и выровнять тон лица, если не умеешь правильно наносить макияж? Прекрасный вариант - СС/ВВ кремы.

Как отмечает косметолог Ольга Петрунина в Instagram, они тонируют и выравнивают кожу, создают легкую вуаль - идеальный вариант для неплотного вечернего макияжа и легкого дневного.

Огромное количество мифов ходит вокруг бедных ВВ/СС кремов. Кто-то считает, что ВВ кремами пользоваться нужно, что это обязательный ежедневный уход. Кто-то пугает страшными составами.

Палочка-выручалочка: косметолог рассказала о спасительных средствах для быстрого преображения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вам необходимо выровнять рельеф кожи и нанести легкий тон, ВВ и СС - это лучший вариант. Особенно если вы не можете найти свой тональный крем.

В чем отличия между ВВ и СС? В основном отличия касаются текстуры и наполнения.

СС крем при нанесении подстраивается под цвет лица. В тюбике крем белый или светлый, тон он приобретает при соприкосновении с кожей. ВВ крем - это легкий крем с конкретным оттенком.

Палочка-выручалочка: косметолог рассказала о спасительных средствах для быстрого преображения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть ВВ и СС кремы, состав которых может усугубить состояние кожи, поэтому их выбор лучше доверить специалисту.

Несмотря на то, что в составе ВВ/СС кремов есть ухаживающие компоненты, эти кремы не для ухода, а для красоты. По результативности они не заменит обычный уходовый крем.

Поэтому если вы пользуетесь ВВ/СС кремом регулярно, то обязательно подключите к уходу сыворотку и наносите ее за 2-3 минуты.

Как правильно вписать тональный крем в свой уход? Схема следующая: умылись, протерли лицо лосьоном, нанесли сыворотку, через 2-3 минуты нанесли тональный/ВВ/СС крем.

Палочка-выручалочка: косметолог рассказала о спасительных средствах для быстрого преображения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы все-таки используете дневной крем, то наносите ВВ/СС поверх дневного через 30-40 мин, чтобы дневной крем успел впитаться.

Смыть ВВ/СС крем можно вашей умывалкой. Если умывалка не справляется, то подключайте спец средство: мицелярную воду/двухфазное средство. После их применения лицо необходимо умыть умывалкой, чтобы смыть их остатки.

Гидрофильное масло предназначено для снятия корейских ВВ или СС кремов, т.к. они плотные и нуждаются в многоступенчатой системе очистки.

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко научила правильно делать популярную домашнюю маску для волос.

Читайте LITE в Google News
косметология Уход за лицом Бьюти-советы
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото)
В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото)