Палочка-выручалочка: косметолог рассказала о спасительных средствах для быстрого преображения

Как отмечает косметолог Ольга Петрунина в Instagram , они тонируют и выравнивают кожу, создают легкую вуаль - идеальный вариант для неплотного вечернего макияжа и легкого дневного.

Огромное количество мифов ходит вокруг бедных ВВ/СС кремов. Кто-то считает, что ВВ кремами пользоваться нужно, что это обязательный ежедневный уход. Кто-то пугает страшными составами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вам необходимо выровнять рельеф кожи и нанести легкий тон, ВВ и СС - это лучший вариант. Особенно если вы не можете найти свой тональный крем.



В чем отличия между ВВ и СС? В основном отличия касаются текстуры и наполнения.



СС крем при нанесении подстраивается под цвет лица. В тюбике крем белый или светлый, тон он приобретает при соприкосновении с кожей. ВВ крем - это легкий крем с конкретным оттенком.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть ВВ и СС кремы, состав которых может усугубить состояние кожи, поэтому их выбор лучше доверить специалисту.



Несмотря на то, что в составе ВВ/СС кремов есть ухаживающие компоненты, эти кремы не для ухода, а для красоты. По результативности они не заменит обычный уходовый крем.



Поэтому если вы пользуетесь ВВ/СС кремом регулярно, то обязательно подключите к уходу сыворотку и наносите ее за 2-3 минуты.



Как правильно вписать тональный крем в свой уход? Схема следующая: умылись, протерли лицо лосьоном, нанесли сыворотку, через 2-3 минуты нанесли тональный/ВВ/СС крем.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы все-таки используете дневной крем, то наносите ВВ/СС поверх дневного через 30-40 мин, чтобы дневной крем успел впитаться.



Смыть ВВ/СС крем можно вашей умывалкой. Если умывалка не справляется, то подключайте спец средство: мицелярную воду/двухфазное средство. После их применения лицо необходимо умыть умывалкой, чтобы смыть их остатки.



Гидрофильное масло предназначено для снятия корейских ВВ или СС кремов, т.к. они плотные и нуждаются в многоступенчатой системе очистки.