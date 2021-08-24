Пептиды, ретинол и другие компоненты: что должно быть в составе антивозрастной косметики

Антивозрастной уход можно начать по умолчанию - в 30+, или по необходимости - хоть в 22, если есть морщины. Поэтому кремы 20+, 30+, 40+ и проч - пережитки прошлого. Морщины легче предотвратить, чем убрать.

Косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в Instagram о самых эффективных anti-age компонентах, которые должны быть в составе уходовой косметики.

Anti-age уход:

Ретиноиды стимулируют фибробласты (производят коллаген и эластин) и отсрочивают старение кожи. Из форм ретиноидов наиболее подходят:

Ретинол (retinol)

Ретиналь (retinal; retinaldehyde)

Ретинил ретиноат (r-retinoate; retinyl retinoate).



Пептиды работают системно: курс в 2 месяца 2 раза в день, а дальше для поддержания эффекта - хотя бы пару раз в неделю. В anti-age эффективны:

Пептиды-блокаторы блокируют передачу сигнала о сокращении мышц с нервного окончания на мышечное волокно (типа ботулотоксина типа А, но механизм другой):

Argireline, Inyline, Leuphasyl, Myoxinol, SNAP 8, Syn-Ake.

Пептиды-ремодуляторы улучшают качество кожи и омолаживают её, регулируя синтез коллагена, эластина:

AC Collagen Prepeptide, Syn-Coll, Syn-Tacks, Trylagen, Haloxyl, Matrixyl 3000, Regestril.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Витамин С стимулирует синтез коллагена, церамидов и регулирует работу металлопротеиназ (они разрушают коллаген и эластин). В борьбе с морщинами из опыта эффективнее кислая форма витамина С:

Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid).

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АНА-кислоты ускоряют обновление кожи (оно замедляется с возрастом), увлажняют и влияют на выработку коллагена и эластина. Наиболее эффективны:

Гликолевая кислота стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и утолщает кожу. Может не подойти чувствительной коже.

Молочная и миндальная кислоты - универсальны.

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Ниацинамид увеличивает в коже количество липидов, белков (коллаген и эластин - белки) и увлажняет кожу, визуально уменьшая морщины. А также он уменьшает возрастную пигментацию.

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Мезороллер/Дермапен - контролированный стресс для кожи, запускающий её самовосстановление. Кожа обновляется, вырабатываются коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, уменьшаются рубцы и пигментация.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Церамиды/ламеллярные эмульсии укрепляют защитные функции кожи. Влага не испаряется чрезмерно (меньше морщин), в кожу не проникают патогены (здоровая кожа).