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Пептиды, ретинол и другие компоненты: что должно быть в составе антивозрастной косметики

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Вторник 24 августа 2021 15:06
Пептиды, ретинол и другие компоненты: что должно быть в составе антивозрастной косметики Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Антивозрастной уход можно начать по умолчанию - в 30+, или по необходимости - хоть в 22, если есть морщины. Поэтому кремы 20+, 30+, 40+ и проч - пережитки прошлого. Морщины легче предотвратить, чем убрать.

Косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в Instagram о самых эффективных anti-age компонентах, которые должны быть в составе уходовой косметики.

Anti-age уход:

Ретиноиды стимулируют фибробласты (производят коллаген и эластин) и отсрочивают старение кожи. Из форм ретиноидов наиболее подходят:

  • Ретинол (retinol)
  • Ретиналь (retinal; retinaldehyde)
  • Ретинил ретиноат (r-retinoate; retinyl retinoate).


Пептиды работают системно: курс в 2 месяца 2 раза в день, а дальше для поддержания эффекта - хотя бы пару раз в неделю. В anti-age эффективны:

  • Пептиды-блокаторы блокируют передачу сигнала о сокращении мышц с нервного окончания на мышечное волокно (типа ботулотоксина типа А, но механизм другой):
  • Argireline, Inyline, Leuphasyl, Myoxinol, SNAP 8, Syn-Ake.
  • Пептиды-ремодуляторы улучшают качество кожи и омолаживают её, регулируя синтез коллагена, эластина:
  • AC Collagen Prepeptide, Syn-Coll, Syn-Tacks, Trylagen, Haloxyl, Matrixyl 3000, Regestril.

Пептиды, ретинол и другие компоненты: что должно быть в составе антивозрастной косметики
Иллюстративное фото (pexels.com)

Витамин С стимулирует синтез коллагена, церамидов и регулирует работу металлопротеиназ (они разрушают коллаген и эластин). В борьбе с морщинами из опыта эффективнее кислая форма витамина С:

  • Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid).


АНА-кислоты ускоряют обновление кожи (оно замедляется с возрастом), увлажняют и влияют на выработку коллагена и эластина. Наиболее эффективны:

  • Гликолевая кислота стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и утолщает кожу. Может не подойти чувствительной коже.
  • Молочная и миндальная кислоты - универсальны.


Ниацинамид увеличивает в коже количество липидов, белков (коллаген и эластин - белки) и увлажняет кожу, визуально уменьшая морщины. А также он уменьшает возрастную пигментацию.

Мезороллер/Дермапен - контролированный стресс для кожи, запускающий её самовосстановление. Кожа обновляется, вырабатываются коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, уменьшаются рубцы и пигментация.

Пептиды, ретинол и другие компоненты: что должно быть в составе антивозрастной косметики

Иллюстративное фото (pexels.com)

Церамиды/ламеллярные эмульсии укрепляют защитные функции кожи. Влага не испаряется чрезмерно (меньше морщин), в кожу не проникают патогены (здоровая кожа).

Напомним, ранее диетолог назвала 5 правил, которые помогут продлить молодость.

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