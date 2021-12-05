Почему растут родинки? Специалист дала развернутый ответ и предложила решение

Растут ангиомы и родинки? В чем же может быть причина и что этим делать? Давайте разберем.

Диетолог и практикующий терапевт Тина Фиалкова на странице в I nstagram рассказала о механизме образования родинок на теле и рассказала, как можно повлиять на этот процесс.

Есть сведения, что определенное количество родинок, которые должны проявиться в течении жизни, запрограммировано генетикой. Но, как и во всех остальных случаях, для проявления генетической предрасположенности важную роль играют триггерные факторы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наш рацион очень влияет на гормональный фон, в том числе на уровень инсулина. А инсулин повышает белок группы ИФР (инсулиноподобный фактор роста), называется он – соматомедин или ИФР-1.



Чем выше в организме уровень ИФР-1, тем активнее проявляется нездоровый рост: родинок, ангиом, кист, полипов.



Если ваш инсулин в анализах выше 7 мк ед/мл, то знайте, что соматомедин уже работает над ростом чего-то из вышеперечисленного.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уровень инсулина регулируем:

коррекцией рациона (убирая перекусы и сокращаясь количество быстрых углеводов, молочных продуктов).

регулярной физической активностью.

полноценным сном. Во время сна выделяется гормон роста, благодаря которому снижается уровень ИФР-1.



Помимо ИФР-1, в росте гемангиом/ангиом также играет большую роль синдром доминирования эстрогенов.