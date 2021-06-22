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Почему не стоит пользоваться термальной водой: топ-5 причин от косметолога

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Вторник 22 июня 2021 08:33
Почему не стоит пользоваться термальной водой: топ-5 причин от косметолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Жара в городе толкает нас к любым способам освежиться. В летний период многие женщины прибегают к помощи термальной воды, чтобы охладить и увлажнить кожу. Однако так ли она полезна?

Косметолог Ольга Петрунина рассказала на своей странице в Instagram, почему не стоит использовать термальную воду, особенно в некоторых случаях.

Топ-5 причин не покупать термальную воду:

1. Термальная вода НЕ увлажняет кожу.

А при частом использовании может привести к обезвоживанию: испаряясь, она вытягивает собственную влагу из кожи. Не стоит использовать термальную воду чаще 2-3 раз в день.

2. Термальная вода не является продуктом первой необходимости и её польза и эффективность до сих пор вызывают споры.

Ни один профессиональный бренд сейчас этот продукт не производит. Очень многие компании давно сняли термальную воду с производства. Это не значит, что она плохая. Просто нужно чётко понимать, зачем вам этот продукт.

Почему не стоит пользоваться термальной водой: топ-5 причин от косметолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Термальной водой нельзя пользоваться на открытом солнце – это может спровоцировать ожог.

4. Термальной водой не стоит пользоваться в людных местах (улица, офис, торговый центр, самолёт и т.п.) – так как она "притянет" к лицу пыль и грязь.

5. Термальная вода - бесполезна. Она не является уходом. И смысла в ней я не вижу.

Если вы все же используете термальную воду, то учитывайте несколько нюансов:

  • Основная функция термальной воды – освежить кожу.
  • Термальная вода распыляется на очищенную кожу или в завершении макияжа с расстояния 20-30 см. Лишнюю воду нужно удалить с лица салфеткой, аккуратно промокая.
  • Термальная вода – это не мицеллярная вода, не тоник и не лосьон. Соответственно, она не заменяет эти продукты!
  • Термальная вода не является уходом. Если кожа сильно обезвожена, то эту проблему лучше решать другими средствами.

Напомним, ранее трихолог назвала топ-5 ошибок в уходе за волосами, которые совершают многие.

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