Почему не стоит пользоваться термальной водой: топ-5 причин от косметолога

Жара в городе толкает нас к любым способам освежиться. В летний период многие женщины прибегают к помощи термальной воды, чтобы охладить и увлажнить кожу. Однако так ли она полезна?

Косметолог Ольга Петрунина рассказала на своей странице в Instagram , почему не стоит использовать термальную воду, особенно в некоторых случаях.

Топ-5 причин не покупать термальную воду:

1. Термальная вода НЕ увлажняет кожу.

А при частом использовании может привести к обезвоживанию: испаряясь, она вытягивает собственную влагу из кожи. Не стоит использовать термальную воду чаще 2-3 раз в день.



2. Термальная вода не является продуктом первой необходимости и её польза и эффективность до сих пор вызывают споры.

Ни один профессиональный бренд сейчас этот продукт не производит. Очень многие компании давно сняли термальную воду с производства. Это не значит, что она плохая. Просто нужно чётко понимать, зачем вам этот продукт.





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Термальной водой нельзя пользоваться на открытом солнце – это может спровоцировать ожог.



4. Термальной водой не стоит пользоваться в людных местах (улица, офис, торговый центр, самолёт и т.п.) – так как она "притянет" к лицу пыль и грязь.



5. Термальная вода - бесполезна. Она не является уходом. И смысла в ней я не вижу.



Если вы все же используете термальную воду, то учитывайте несколько нюансов: