Полный комплект! Топ-5 необходимых средств для волос от трихолога

Среди обилия косметически средств, число которых с каждым годом растет, несложно растеряться и соблазниться на покупку лишнего, но такого привлекательного продукта, или, наоборот, упустить из виду действительно стоящую новинку.

Топ-5 продуктов для волос выглядит так:



1.Шампунь

Средство для мытья кожи головы и волос. Шампунь нужен всем! Вряд ли кто-то обойдётся без него. Подбор шампуня дело тонкое и не легкое. И часто шампунь не справляется со своей задачей. Тогда на помощь приходит....

2.Пилинг

Именно он исправит то, с чем не справился шампунь, а именно очищение кожи головы от накопившегося жира, клеток кожи, прочих загрязнений.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Маска или бальзам для волос

Выбор этого средства зависит от исходного состояния волос - маска для более повреждённых волос, бальзам - для менее.

4. Термозащита

Считается, что она нужна только перед использованием горячих щипцов или плоек. На самом деле ее нужно использовать постоянно, если вы сушите волосы горячим феном, часто находитесь на открытом солнце или сидите под горячим кондиционером.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Масло для кончиков

Не обязательно волосы должны быть блондированы. Длинные не окрашенные волосы тоже, чаще всего, имеют сухие концы. Что бы уберечь их от рассечения и ломкости, используйте масло для кончиков.