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Польза или пустая трата денег: косметолог раскрыла всю правду о патчах под глаза

Новина українською → Вторник 05 января 2021 11:18
Польза или пустая трата денег: косметолог раскрыла всю правду о патчах под глаза Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Патчи - это палочка-выручалочка или пустая трата денег? С одной стороны они помогают быстро избавить от последствий бессонной ночи и выглядеть отдохнувшими, но у этого продукта есть и свои минусы.

Косметолог Татьяна Моторина рекомендует учесть все тонкости использования патчей. Начнем с того, что патчи - это SOS-продукт. Если вы перебрали, недосып, устали и т.д. - вперед! Если же у Вас генетическая предрасположенность к синякам и мешкам, патчи не помогут.

Патчи были придуманы как средство быстрого воздействия, поэтому если вы собираетесь в свет, то это идеальное средство, чтобы разгладить несовершенства и увлажнить кожу. Держим минут 20-30. Не передерживаем!

Польза или пустая трата денег: косметолог раскрыла всю правду о патчах под глаза
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Свойство гидрогеля таково, что после 30 минут начинается обратная реакция: патч забирает влагу из кожи. Что для сухой и чувствительной области под глазами – смерть.

Патчи могут быть как бесполезными, так и эффективными. Все зависит от качества! А сейчас развеем мифы:

  • Патчи не вредны.
  • Они не делают кожу "ленивой", не вызывают привыкания и не имеют синдрома отмены.

Но патчи могут создавать парниковый эффект: производители делают это для лучшего внедрения состава.

Польза или пустая трата денег: косметолог раскрыла всю правду о патчах под глаза

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Да, патчи не совершат чудес: это маска, а не пластическая операция. Патчи маскируют проблему, а не решают ее. Но нужно отдать должное: патчи с высоким содержанием коллагена, пептидов, витаминов и гиалуроновой кислоты дают бомбический эффект.

Накладывайте патчи на очищенную зону под глазами не чаще 2 раз в неделю.

Несколько зон, где патчи будут полезны:

  • зона межбровки,
  • носогубная складка,
  • зона брылей - противотечные патчи выведут лишнюю воду из этой области и овал будет более четким!

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова поделилась доступной домашней схемой ухода за телом.

Кстати, косметолог Ольга Петрунина рассказала об уходе за руками в холодное время.

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