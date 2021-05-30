ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пользуемся до сих пор: трихолог раскрыла секреты Клеопатры по уходу за волосами

Новина українською →
Воскресенье 30 мая 2021 08:38
Пользуемся до сих пор: трихолог раскрыла секреты Клеопатры по уходу за волосами Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Как ухаживали за волосами в древнем Египте? Вы удивитесь, если узнаете, что средствами, которыми пользовались в Древнем Египте, пользуются до сих пор и довольно успешно.

Какие секреты мы можем перенять у древних, рассказала на странице в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Когда речь заходит о Древнем Египте, то сразу вспоминается Клеопатра. Ее секреты красоты до сих пор актуальны.

Стрижка горячими ножницами

История гласит, что Клеопатре ее служанки подрезали кончики волос раскаленными ножницами. И та же история показывает, что она была обладательницей шикарных волос. Если это правда, то Клеопатру смело можно назвать создателем метода горячей стрижки.

Пользуемся до сих пор: трихолог раскрыла секреты Клеопатры по уходу за волосами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маски для волос

Мед, имбирь, сок лимона, базовые масла (кунжутное, оливковое) и многое другое. Эти компоненты были в составе масок для волос, которые использовала Клеопатра. В современном мире эти ингредиенты добавлены во многие средства по уходу за волосами, но в формах, которые более доступны волосам и несут максимальную пользу.

Эфирные масла.

Клеопатра часто использовала эфирные масла для ухода за кожей и волосами - чайного дерева, бергамота, апельсина, грейпфрута…. Они и сейчас используются, но в более усовершенствованных формах.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала, как правильно приготовить косметический лед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота уход волосы красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине поднимут тарифы на электроэнергию: названы даты и новые суммы
В Украине поднимут тарифы на электроэнергию: названы даты и новые суммы