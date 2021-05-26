Популярная ТВ-ведущая раскрыла ритуалы ухода за рыжими волосами: укладка держится до пяти дней

Рыжеволосых людей не так много - всего лишь 1% от общего числа населения планеты. И встречаются они не везде. Шотландия может похвастаться самым высоким процентом натуральных рыжих - 13% (40% жителей этой страны могут быть носителями этого гена), а Ирландия занимает второе место с 10%. Однако они настолько яркие, необычные, привлекающие внимание, что во всем мире 26 мая отмечается их день - Всемирный день рыжих.

В этот день мы решили расспросить обладательницу натуральных роскошных рыжих волос, ведущую вечернего ток-шоу "Добрый вечер" на канале KYIV.LIVE Татьяну Гончарову о том, правда ли рыжие волосы очень капризны и требуют особенного ухода?

Фото: ведущая Татьяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)

"У меня солнечно-рыжий папа. Мой цвет - более медный. Но иногда стилисты хотят, чтобы я выглядела поярче. Приходится идти им навстречу. Относительно особенностей рыжих волос... Я же никогда не была блондинкой или брюнеткой, поэтому не могу сказать, насколько серьезны отличия в уходе за тем же блондом и рыжими волосами. Единственное - знаю, что рыжим трудно найти "своего" колориста, если они хотят "поиграть" цветом. Но мне повезло - мой колорист много лет - прекрасный мастер Катя Бохан", - рассказала нам ведущая.

Что касается ритуалов ухода за волосами, телеведущая отметила, что "маски, бальзамы, хорошие шампуни - это уже база для каждого из нас".

"А в остальном лучший совет, который я могу дать из собственного опыта - меньше издевайтесь над волосами. Сложно представить, что за 22 года работы в эфире, мои волосы не трогали. У меня не было пауз в работе: все время - то вечерние, то утренние эфиры. Конечно, укладки. Но дома - никаких фенов, плоек, утюжков, расчесок. Кто-то скажет: так спутываются же? Для этого и существуют маски и кондиционеры", - отметила Татьяна.

Фото: ведущая Татьяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)

Если бы вы позволили своим волосам не подвергаться бесконечным укладкам, проблем с ними было бы меньше, уверена ведущая.

"И речь уже идет даже не о качестве. Я сейчас слушаю людей после COVID, и оказывается, что у многих выпадают волосы. И это большая проблема. Сегодня, наверное, уже не так важно, как лежат ваши волосы, важно их просто сохранить. А сохранить вы их можете, не трогая. Вы думаете, что вы выберете какое-то там антитермальное покрытие - и все, проблема решена? Увы, нет. В моем случае невмешательство работает", - подытожила Гончарова.

Фото: ведущая Татьяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)

Кстати, если нужно накрутиться дома, телезвезда, по маминому примеру, использует термобигуди - эта укладка держится очень долго, до пяти дней.

Фото: ведущая Татьяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)