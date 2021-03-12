Пожиратели молодости: что убивает женскую красоту
Все женщины хотят как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. При этом зачастую они сами своими действиями вредят своей красоте, отмечает нутрициолог Кристина Левченко.
На своей странице в Instagram эксперт рассказала, в чем состоит истинная женская красота и назвала топ-7 факторов, которые ее убивают.
По мнению нутрициолога, настоящая красота - это не макияж, брендовые платья и каблуки.
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Красота - это:
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- Чистая, сияющая изнутри кожа без прыщей и раздражений, не нуждающаяся в тоналке и румянах
- Ясные блестящие глаза без желтизны и покраснений, темных кругов
- Сильные волосы и крепкие ногти без бороздок, белых пятен
- Ровная осанка, мышечный тонус и адекватный % жировой ткани без перекосов в сухарь фитнес бикини или избыточных жировых отложений, провоцирующих воспаление и старение.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Что убивает красоту?
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- Недосып (спи не меньше 7 часов в темной и тихой прохладной комнате. Используй беруши и маску на глаза, если нужно)
- Недостаточное потребление воды (рассчитай свою минимальную норму по формуле вес тела х 30, и добавь сверху 0,5-1 л если занимаешься спортом или на улице жарко)
- Рафинированные углеводы, молочка и глютен - 3 всадника апокалипсиса в кишечнике, коварно отображают свое влияние на коже. Откажись от них на 2 недели и увидишь разницу в зеркале.
- Алкоголь. Чем мы старше, тем сложнее печени справляться с выведением токсинов от спиртного. А алкоголь, принятый на ночь, сокращает deep фазу сна, ответственную за иммунитет, память и регенерацию клеток. Употребляй умеренно или откажись вовсе. Кожа скажет спасибо.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Недостаток полезных жиров и полноценных белков в питании! У каждой второй девушки на консультации, по анализам крови и пищевому дневнику, я вижу одно и тоже: переизбыток простых углей, дефицит белка и жиров.
- Недостаточное их усвоение вследствие дисбаланса в работе жкт (низкая кислотность, дефицит ферментов поджелудочной, застой в желчном, жировой гепатоз печени, дисбиоз и тд).
- Дефициты по микроэлементам: цинк, железо, медь, кальций, витамин А, С, Д, кремний, омега 3. Организм пытается выжить, ему не до красоты.
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Как говаривала в 90-х Кейт Мосс - нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. Так вот: нет ничего вкуснее, чем ощущать себя здоровой, молодой (биологически, цифра в паспорте второстепенна) и полной энергии!
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Красота = здоровье. А здоровье начинается в тарелке.
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