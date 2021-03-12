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Пожиратели молодости: что убивает женскую красоту

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 08:36
Пожиратели молодости: что убивает женскую красоту Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Все женщины хотят как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. При этом зачастую они сами своими действиями вредят своей красоте, отмечает нутрициолог Кристина Левченко.

На своей странице в Instagram эксперт рассказала, в чем состоит истинная женская красота и назвала топ-7 факторов, которые ее убивают.

По мнению нутрициолога, настоящая красота - это не макияж, брендовые платья и каблуки.

Красота - это:

  • Чистая, сияющая изнутри кожа без прыщей и раздражений, не нуждающаяся в тоналке и румянах
  • Ясные блестящие глаза без желтизны и покраснений, темных кругов
  • Сильные волосы и крепкие ногти без бороздок, белых пятен
  • Ровная осанка, мышечный тонус и адекватный % жировой ткани без перекосов в сухарь фитнес бикини или избыточных жировых отложений, провоцирующих воспаление и старение.

Пожиратели молодости: что убивает женскую красоту

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что убивает красоту?

  • Недосып (спи не меньше 7 часов в темной и тихой прохладной комнате. Используй беруши и маску на глаза, если нужно)
  • Недостаточное потребление воды (рассчитай свою минимальную норму по формуле вес тела х 30, и добавь сверху 0,5-1 л если занимаешься спортом или на улице жарко)
  • Рафинированные углеводы, молочка и глютен - 3 всадника апокалипсиса в кишечнике, коварно отображают свое влияние на коже. Откажись от них на 2 недели и увидишь разницу в зеркале.
  • Алкоголь. Чем мы старше, тем сложнее печени справляться с выведением токсинов от спиртного. А алкоголь, принятый на ночь, сокращает deep фазу сна, ответственную за иммунитет, память и регенерацию клеток. Употребляй умеренно или откажись вовсе. Кожа скажет спасибо.

Пожиратели молодости: что убивает женскую красоту

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Недостаток полезных жиров и полноценных белков в питании! У каждой второй девушки на консультации, по анализам крови и пищевому дневнику, я вижу одно и тоже: переизбыток простых углей, дефицит белка и жиров.
  • Недостаточное их усвоение вследствие дисбаланса в работе жкт (низкая кислотность, дефицит ферментов поджелудочной, застой в желчном, жировой гепатоз печени, дисбиоз и тд).
  • Дефициты по микроэлементам: цинк, железо, медь, кальций, витамин А, С, Д, кремний, омега 3. Организм пытается выжить, ему не до красоты.


Как говаривала в 90-х Кейт Мосс - нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. Так вот: нет ничего вкуснее, чем ощущать себя здоровой, молодой (биологически, цифра в паспорте второстепенна) и полной энергии!

Красота = здоровье. А здоровье начинается в тарелке.

Напомним, что косметолог Яна Смирнова рассказала, как бороться со старением кожи.

К слову, нутрициолог рассказала, почему ПМС плохо влияют на сон - и как наладить баланс в организме.

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