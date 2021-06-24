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Как правильно мыть голову: важные правила и хитрости

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Четверг 24 июня 2021 08:34
Как правильно мыть голову: важные правила и хитрости Иллюстративное фото (instagram.com/katie.kotcemir)
Автор: Марина Настевич

Чтобы ваши волосы были предметом гордости для вас и зависти для окружающих, за ними следует правильно ухаживать. При этом очень важно правильно мыть голову, чтобы не навредить локонам.

Важными правилами и некоторыми хитростями мытья волос поделилась в Instagram бьюти-эксперт Екатерина Коцемир.

Как правильно мыть голову:

Перед мытьём обязательно расчешите волосы. Вы удивитесь, но если расчесать волосы перед, то после мытья, они не запутаются в колтуны и не придётся долго разбирать волосы. Если есть необходимость, можно расчесать вместе с увлажняющим спреем.

Наносим шампунь в ладошку, потом на кожу головы и корни волос. Если шампунь хорошо пенится, наносим совсем немного. Не нужно лить шампунь в большом количестве на волосы!

Шампунь вспениваем на коже и корнях, делаем массаж подушечками пальцев (ногтями не шкарябаем), а образовавшуюся пену протягиваем по длине волос.

Если вы моете голову редко, то повторяем намыливания 2 раза. Если ежедневно достаточно 1 раза.

Как правильно мыть голову: важные правила и хитрости
Иллюстративное фото (pexels.com)

Шампунь смываем обильно водой, а после на длину волос (уделяя особое внимание кончикам) наносим кондиционер или маску.

Кондиционеры и бальзамы можно использовать хоть каждый день, маски ~2 раза в неделю. Если вы хотите использовать маску и кондиционер одновременно, то сначала наносим маску (смываем водой), а только после кондиционер. Кондиционер - это завершающий штрих в схеме шампунь/маска/кондиционер.

Маски и кондиционеры тщательно смываем водой. Волосы не должны быть липкими и чересчур скользкими. Если систематически плохо смывать маски и кондиционеры, то можно схватить перепит.

После мытья волосы аккуратно промакиваем полотенцем и убираем излишнюю влагу. Долго носить тюрбан на голове из полотенца не нужно, можно создать эффект бани для волос и получить пушистость и торчуны после.

Как правильно мыть голову: важные правила и хитрости
Иллюстративное фото (pexels.com)

Любые несмываемые средства (спреи, кремы, масла) наносим в самом конце на влажные волосы (корней избегаем, чтобы не перегрузить их).

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно ухаживать за кожей в теплое время года.

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