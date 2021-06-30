Как правильно снимать косметику: топ-4 золотых правила от косметолога

Макияж нужно не только правильно наносить, но и грамотно снимать, ведь этот процесс очень важен для сохранения красоты и молодости кожи.

Как это сделать без проблем, рассказала в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Она озвучила топ-4 золотых правила демакияжа.



1.Демакияж не равно умывание (очищение кожи). Это отдельный этап ухода, на котором мы удаляем косметику.



2.Обычные средства для умывания (пенка/гель/молочко), как правило, не справляются с задачей демакияжа. Их задача - очищать лицо от кожного сала и ежедневного загрязнения. Чтобы качественно смыть макияж выбирайте специальные продукты: мицеллярную воду, двухфазное средство, или гидрофильное масло.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

У двухфазных средств маслянистая текстура, но это не масло! Если такая текстура вам не нравится, тогда стоит обратить внимание на мицеллярную воду.

Гидрофильное масло лучше выбирать для не жирной кожи и снятия стойкого мейка.



3.После того, как макияж удален средством, необходимо очистить кожу от него. Для этого используем умывалку.

Мицеллярная вода - это не умывалка и не тоник,и не альтернатива этим продуктам. Это средство для снятия макияжа, которое мы не оставляем на лице, а обязательно смываем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мицеллярная вода с хорошим составом не требует смывания ТОЛЬКО при "аллергии" на воду.



4.После демакияжа и очищения, протрите лицо ватным диском, пропитанным тоником.

Во-первых, тоник - это обязательный этап ухода.

Во-вторых, это еще и дополнительное доочищение кожи. Протирая кожу ватным диском, вы сможете удалить остатки косметики/грязи и по состоянию диска оценить насколько чисто теперь ваше личико.

Если вы любите тоник распылять, или наносить пальчиками, это тоже допустимо.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ваш макияж состоит из туши и румян, иметь средство для снятия макияжа не обязательно. Для снятия легкого нестойкого макияжа, неводостойкий туши, будет достаточно средства для умывания и воды.