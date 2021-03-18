Как правильно ухаживать за комбинированной кожей: чек-лист от косметолога

Комбинированный тип кожи встречается у наибольшего количества представительниц прекрасного пола. За таким лицом необходим правильный уход, который обеспечит комфорт. О том, как это организовать рассказала косметолог Татьяна Моторина.

В таком случае мы говорим о присутствии жирного блеска в Т-зоне (подбородок, нос, лоб) и о его отсутствии в U-зоне (виски, скулы, щеки, подбородок). То есть, кожа наполовину нормальная или сухая, а наполовину жирная.

Как же ухаживать за кожей в таком случае? Есть топ-4 главных правила ухода за комбинированной кожей.

Мягкое очищение

Используйте только деликатные очищающие средства для лица. Те кто страдает угревой сыпью, стараются выбрать максимально активное очищение, но при комбинированной коже это становится ошибкой. Мощные формулы раздражают сухую кожу на щеках и одновременно стимулируют жирную Т-зону к производству еще большего количества себума.

Пусть ваша рука всегда тянется к нежному водорастворимому средству: это может быть гель или молочко – не важно, главное, чтобы продукт эффективно удалял макияж и загрязнения, не оставляя при этом эффекта стянутости.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Умывание теплой водой

Горячая вода разрушает гидролипидный слой кожи, что приводит не только к ослаблению защиты, но и вызывает зуд, и даже шелушение. Вода комнатной температуры – то, что надо. А после умывания нужно обязательно нанести на лицо увлажняющий крем для комбин ированной кожи -например: Moisturizing Cream Combination NR Spf-15 подойдет идеально.

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Тонизируйте

У жирной и сухой кожи разные pH-балансы, их необходимо выравнивать для поддержания баланса, а использование тоника, после того как вы умоетесь – большой шаг на пути к этой цели. Просто убедитесь, что ваше средство не содержит спирта, а, значит, не сушит кожу или не стимулирует более активную работу сальных желез.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отшелушивайте

Делайте легкий пилинг не реже двух раз в неделю. Вы можете правильно очищать и увлажнять кожу, но если не отшелушивать омертвевшие частички, она будет выглядеть тусклой и уставшей. Этот мини-ритуал поможет предотвратить закупорку пор и появление высыпаний. Лучше использовать мягкий пилинг на основе АНА-кислот.