Правильное питание и уход: косметолог рассказала, как "подружиться" с жирной кожей лица
Жирная кожа - с жирным блеском, широкими порами и часто с высыпаниями. Кожное сало дольше сохраняет кожу от морщин. Поэтому не огорчайтесь, в какой-то мере вам повезло. Но без ухода и питания жирная кожа становится проблемной.
О том, как правильно ухаживать за такой кожей и причинах появления излишней жирности, косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в своем Instagram.
Причины чрезмерной жирности:
- Неправильное питание: сахар, глютен, молоко; перекусы; подсолнечное масло и т.д.
- Проблемы с ЖКТ: застой жёлчи, гипоацидность, повышенная проницаемость кишечника, пищевые непереносимости, СИБР, кандида.
- Генетическая предрасположенность (единичные случаи). Анализ на 3-альфа-андростендиол глюкуронид.
В коже есть нервные окончания. Реагируя на раздражающие факторы, они выделяют больше кожного сала. На проблемной коже нервных окончаний больше. Здесь агрессивная косметика = акне.
Следует избегать:
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- Спирт (Alcohol, Den. Alcohol) - разрушает защитный барьер кожи.
- Скрабы - разносят инфекцию по всему лицу и сдирают кожу вместе с полезными бактериями.
- Полотенца (заменить на бумажные) - место обитания бактерий.
- Щётки для лица (в т.ч. Foreo) - механические раздражители.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Питание.
Сократить сладкое, быстрые углеводы и молочную продукцию. Провоцируют акне.
Исключить продукты, вызывающие пищевую непереносимость (выявляет план питания ЭРД).
Употреблять правильные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи, тунец). Снижают воспаление.
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Очищение:
С утра - пенкой, вечером гидрофильное средство + пенка.
Уход:
Пилинг нужен, чтобы отшелушивать слой омертвевших частичек, очищать поры изнутри и уменьшать салоотделение. Используем кислоты и энзимы.
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Защита от солнца. УФ-лучи влияют так: сальные железы начинают вырабатывать ещё больше кожного сала, его отток нарушается. Итог: акне.
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Увлажнение нужно всем. Просто жирной коже - текстуры полегче.
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Ретиноиды подавляют избыточное салоотделение.
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Глиняные маски (необязательно) абсорбируют загрязнения и излишки кожного сала.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Ниацинамид уменьшает воспаления, предотвращает высыпания.
Напомним, что ранее бьюти-блогер Татьяна рассказала о пяти золотых правилах летнего ухода за кожей.