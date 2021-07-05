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Правильное питание и уход: косметолог рассказала, как "подружиться" с жирной кожей лица

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Понедельник 05 июля 2021 14:32
Правильное питание и уход: косметолог рассказала, как "подружиться" с жирной кожей лица Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Жирная кожа - с жирным блеском, широкими порами и часто с высыпаниями. Кожное сало дольше сохраняет кожу от морщин. Поэтому не огорчайтесь, в какой-то мере вам повезло. Но без ухода и питания жирная кожа становится проблемной.

О том, как правильно ухаживать за такой кожей и причинах появления излишней жирности, косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в своем Instagram.

Причины чрезмерной жирности:

  • Неправильное питание: сахар, глютен, молоко; перекусы; подсолнечное масло и т.д.
  • Проблемы с ЖКТ: застой жёлчи, гипоацидность, повышенная проницаемость кишечника, пищевые непереносимости, СИБР, кандида.
  • Генетическая предрасположенность (единичные случаи). Анализ на 3-альфа-андростендиол глюкуронид.


В коже есть нервные окончания. Реагируя на раздражающие факторы, они выделяют больше кожного сала. На проблемной коже нервных окончаний больше. Здесь агрессивная косметика = акне.

Следует избегать:

  • Спирт (Alcohol, Den. Alcohol) - разрушает защитный барьер кожи.
  • Скрабы - разносят инфекцию по всему лицу и сдирают кожу вместе с полезными бактериями.
  • Полотенца (заменить на бумажные) - место обитания бактерий.
  • Щётки для лица (в т.ч. Foreo) - механические раздражители.

Правильное питание и уход: косметолог рассказала, как &quot;подружиться&quot; с жирной кожей лица
Иллюстративное фото (pexels.com)

Питание.

Сократить сладкое, быстрые углеводы и молочную продукцию. Провоцируют акне.

Исключить продукты, вызывающие пищевую непереносимость (выявляет план питания ЭРД).

Употреблять правильные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи, тунец). Снижают воспаление.

Очищение:

С утра - пенкой, вечером гидрофильное средство + пенка.

Уход:

Пилинг нужен, чтобы отшелушивать слой омертвевших частичек, очищать поры изнутри и уменьшать салоотделение. Используем кислоты и энзимы.

Защита от солнца. УФ-лучи влияют так: сальные железы начинают вырабатывать ещё больше кожного сала, его отток нарушается. Итог: акне.

Увлажнение нужно всем. Просто жирной коже - текстуры полегче.

Ретиноиды подавляют избыточное салоотделение.

Глиняные маски (необязательно) абсорбируют загрязнения и излишки кожного сала.

Правильное питание и уход: косметолог рассказала, как &quot;подружиться&quot; с жирной кожей лица
Иллюстративное фото (pexels.com)

Ниацинамид уменьшает воспаления, предотвращает высыпания.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Татьяна рассказала о пяти золотых правилах летнего ухода за кожей.

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