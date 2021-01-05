Чтобы пресс не утонул в салатах: Гибкая Ребрик впечатлила шпагатом и поделилась лайфхаком для худеющих

Лилия Ребрик решила устроить себе эффективные разгрузочные дни после праздников и подошла к этому вопросу оригинально. Например, привести себя в порядок ей помогают страстные танцы с мужем Андреем Диким – полезно и укрепляет отношения, двойная выгода! А вот третий разгрузочный день она решила посвятить спорту.

Лилия отправилась в спортзал, где ей пришлось попотеть. На странице в Instagram она показала, чем именно занималась под руководством тренера. Лилия качала пресс и делала растяжку.

"День разгрузочный, третий. Знаю, трудно, но еще 2 дня потрудитесь и придется снова расслабляться. Чтобы было веселее, берите с собой мужа, подругу, сестру, в крайнем случае - тренера и просто скорее в зал, ваше тело обязательно скажет вам "спасибо". Мой личный совет - в первые дни после праздничного релакса не слишком перенапрягайтесь на тренировках, все должно быть в разумных рамках, но, надеюсь, пресс еще каждому по силам, не утонул он там в салатах?! А мое коронное - еще и шпагат! Конечно, необязательно все это делать в зале. Вы можете устроить себе зал дома - тренируйтесь по видео! От этого тоже будет эффект! Главное - заботьтесь о своем теле в эти "трудные" для него праздничные дни!" - призвала Лилия.

"Неугомонная зажигалочка", "Какая Вы молодец!", "Это класс", "Лиля, Вы умница", "Ого, круто!", "Куда там Волочковой до Лилиного шпагата", – писали восхищенные фолловеры ведущей.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик рассказала о своей знаковой новогодней роли.