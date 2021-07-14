Приводит к ломкости и портит: эксперт удивила правдой о кокосовом масле для волос и дала совет

"Натуральное 100% кокосовое масло отличный диетический продукт", - кричали интернет и рекламы этого самого масла. Кто-то и испробовал это невероятно ароматное масло в пищу. Но так ли это? Действительно ли от него такая польза, в том числе для волос?

Кокосовое масло добывают двумя способами – холодного и горячего отжима. Масло, полученное методом холодного отжима, более дорогостоящее, поскольку для получения требуется в разы больше сырья, чем для горячего метода отжима. Поэтому, покупая кокосовое масло "по выгодной цене", поинтересуйтесь, каким методом оно отжато.

Кокосовое масло – вовсе не диетический продукт, поскольку в его составе огромное количество насыщенных жирних кислот, которые способны повышать уровень холестерина в крови ( в т.ч. "плохого"! холестерина, низкой плотности)! Так же оно высококалорийно, что может вызвать нарушение обмена веществ и набор лишнего веса.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для волос кокосовое масло не является супер-классным продуктом. Да, оно смягчает кутикулы волос, от чего они прилегают друг к другу, создавая гладкую поверхность. По этой гладкой поверхности волосы скользят и хорошо отражается свет.



Кокосовое масло нельзя наносить на сухие, поврежденные или обесцвеченные волосы! Это правило номер один.

Если мы рассмотрим в электронный микроскоп поврежденный волос, то увидим, что кутикулы волоса подняты (не прилегают плотно друг к другу), а местами и вовсе отсутствуют, обнажая кортекс (внутренний слой волоса). Из-за такого повреждения кутикулы кортекс теряет драгоценную влагу!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Масло кокоса, нанесенное на волосы, смягчит кутикулу. Чешуйки кутикулы «склеются», но недостающие чешуйки кутикулы – не появятся. И, самое главное, влагу в кортекс кокосовое масло не принесет.

Как пример: у вас жажда, а вам предлагают съесть пончик. Тошнотно, правда? Волосы хотят пить, а их кормят. Естественно, что со временем (часто не долгим) такие манипуляции приводят к ломкости волос.

Кокосовое масло противопоказано для блондированных, поврежденных и сухих волос! Этим волосам, в первую очередь, нужно глубокое увлажение. А масло - это жир, т.е.питание.

Кому можно использовать кокосовое масло? Девушкам с нормальными волосами. С одним условием - масло нужно наносить на мокрые волосы! В этом случае волосы приобретут блеск, мягкость, будут легко расчесываться.