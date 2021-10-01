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Производители обещают чудеса: косметолог открыла глаза на популярный гель алоэ

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Пятница 01 октября 2021 08:38
Производители обещают чудеса: косметолог открыла глаза на популярный гель алоэ Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Каждый третий сейчас пользуется корейской косметикой, которая буквально ворвалась на наш рынок. Одно из самых ходовых и популярных среди европейцев средств – гель алоэ.

Косметолог Татьяна Моторина на странице в Instagram рассказала всю правду об этом чудо-продукте.

Производители обещают чудеса увлажнения. Разберемся?

В составе хорошего увлажняющего средства должны присутствовать 3 типа увлажняющих веществ:

1.Окклюзивные (барьерные) вещества, которые создают тонкую эластичную непрерывную пленку на поверхности кожи, которая как раз и мешает парам воды выходить. Это: вазелин, жидкий парафин, воски, масла (масло жожоба, ши, манго), силиконы, ланолин, сквален.

Производители обещают чудеса: косметолог открыла глаза на популярный гель алоэ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Влагоудерживающие вещества, которые вытягиваю воду из окружающей среды к поверхности кожи, обеспечивая тем самым увлажнение. Это: мочевина, гиалуроновая кислота, пропиленгликоль, глицерин. Ну и наш дружище - гель алоэ.

3.Эмоленты, или полезные жиры. Они улучшают внешний вид кожи и обеспечивают её нормальное функционирование. В эту группу входят масла (например, аргановое и кокосовое), воски, сложные эфиры. По воздействию они обычно похожи на окклюзивные вещества, но имеют меньший размер молекулы.

Производители обещают чудеса: косметолог открыла глаза на популярный гель алоэ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

По отдельности каждая из групп увлажняющих веществ не используется (и не работает). В хорошей косметике их комбинируют между собой в разных пропорциях для получения лучшего эффекта.

Вернемся к нашему гелю алоэ - это влагоудерживающее вещество, т.е. содержит только второй тип увлажняющих компонентов. При постоянном использовании, вместо хорошего увлажнения, вас ждет сухость, раздражение, обезвоженность.

Косметолог отметила, что раз в неделю вполне допустимо использовать гель алоэ, но злоупотреблять им не стоит.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как выявить аллергию на косметические средства.

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