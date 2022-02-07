Простой способ избавиться от целлюлита: как добиться гладкой бархатистой кожи – дерматолог

С каждой вирусной рекламой очередного косметического средства, которые пропиарили знаменитости из сети, легко провалиться в кроличью нору потребительской мании. Итог: целая куча денег уходит на продукты из разряда "TikTok заставил меня это купить", которые на практике не дают "невероятных, мгновенных, меняющих жизнь результатов", а то и вовсе раздражают кожу / волосы или вредят здоровью.

Так что тем, кто уже сейчас готовится к пляжному сезону, дерматологи дали совет: вместо кремов от целлюлита или дорогостоящих процедур используйте просто-напросто… сухую щетку!

Массаж сухой щеткой улучшает кровообращение, что делает кожу гладкой и бархатистой, очень скоро любимый засыпет вас комплиментами, да и вы сами будете в восторге!

Массаж сухой щеткой придумали не сегодня, это многовековой ритуал красоты, происходящий из Индии, данная практика существует уже более 5000 лет, рассказывает cosmopolitan.com.