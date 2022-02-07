Простой способ избавиться от целлюлита: как добиться гладкой бархатистой кожи – дерматолог
С каждой вирусной рекламой очередного косметического средства, которые пропиарили знаменитости из сети, легко провалиться в кроличью нору потребительской мании. Итог: целая куча денег уходит на продукты из разряда "TikTok заставил меня это купить", которые на практике не дают "невероятных, мгновенных, меняющих жизнь результатов", а то и вовсе раздражают кожу / волосы или вредят здоровью.
Так что тем, кто уже сейчас готовится к пляжному сезону, дерматологи дали совет: вместо кремов от целлюлита или дорогостоящих процедур используйте просто-напросто… сухую щетку!
Массаж сухой щеткой улучшает кровообращение, что делает кожу гладкой и бархатистой, очень скоро любимый засыпет вас комплиментами, да и вы сами будете в восторге!
Массаж сухой щеткой придумали не сегодня, это многовековой ритуал красоты, происходящий из Индии, данная практика существует уже более 5000 лет, рассказывает cosmopolitan.com.
Как убрать целлюлит (фото: pexels.com)
Как проводится массаж сухой щеткой
Массаж производится плавными движениями сухой щеткой вверх по направлению к сердцу, рассказывает доктор-дерматолог. Делайте такой массаж несколько раз в неделю и смотрите, как реагирует ваша кожа.
Чем еще полезен массаж сухой щеткой
Такая процедура также является формой механического отшелушивания, что помогает удалить омертвевшие клетки кожи.
Сухая чистка проводится не только "на проблемных" местах: водите по рукам, ногам и даже туловищу. И да: никаких лосьонов, масел или воды не нужно, отсюда и название – сухой массаж.
Основным преимуществом этого ритуала красоты является отшелушивание, однако дерматологи утверждают, что он также улучшает кровообращение и уменьшает целлюлит. И хотя научных исследований, которые могли бы это подтвердить, все еще нет, массаж сухой щеткой помогает улучшить лимфатический поток и, следовательно, разрушить пучки коллагена, которые связаны с целлюлитом.
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