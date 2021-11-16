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Не пытайтесь решить все сразу: трихолог развеяла главные мифы о шампунях, которые только вредят

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 08:38
Не пытайтесь решить все сразу: трихолог развеяла главные мифы о шампунях, которые только вредят Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Очень хотелось бы изобрести шампунь, который будет и кожу головы очищать, и волосы мыть, а заодно и увлажнять их и защищать. Если бы это было возможно, такое средство уже изобрели бы в век безпилотников и медицинских новшеств. Но такого продукта на рынке, увы, нет. Зато существует масса заблуждений о шампуне и его функциональности, в которые мы до сих пор верим.

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram развенчала мифы о шампунях и рассказала, какие из них не работают.

Идеального шампуня нет! Кто-то подбирает шампунь и пользуется, а кто-то всю жизнь в поиске и так и не может найти. Это нормально.

Не пытайтесь все вопросы решить одним шампунем (выпадение, дерматит, пр.) Его задача мыть кожу головы и волосы. И все!

Не пытайтесь решить все сразу: трихолог развеяла главные мифы о шампунях, которые только вредят
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Шампунь от выпадения волос. Вы верите в русалок и леших? Или в единорога с дедом морозом? Вот из этой оперы.

После использования шампуня зуд и перхоть? Выбрасывай его не раздумывая!

После шампуня волосы выглядят, вроде их и не мыли? В идеале - консультация трихолога. Нужно выяснить причину. Одна из причин - одинокий шампунь не справляется со своей задачей в одиночку, ему нужна пара в виде пилинга! Вместе они сила!

Не пытайтесь решить все сразу: трихолог развеяла главные мифы о шампунях, которые только вредят
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Безсульфатный шампунь. Осторожнее с ним, особенно если ваши волосы склонны к жирности. Использовать только вместе с пилингом. Шампунь, лишенный эмульгаторов, намного хуже вымывает кожу головы.

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева рассказала, к чему может привести неразумное использование патчей.

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