Как реже мыть голову: полезные советы, которые помогут продлить свежесть волос
Наверняка, вы уже запомнили, что голову нужно мыть по мере необходимости. Однако всегда радует, когда находим шампунь, который продлевает свежесть корней хотя бы на день.
Бьюти-блогер Екатерина Коцемир поделилась в Instagram эффективными хитростями, которые помогут мыть голову немного реже.
Шампунь. Не стоит выбирать восстанавливающие, увлажняющие, шампуни с маслами/протеинами/кератинами, силиконами, если ваш тип кожи жирный или склонный к жирности. Если у вас жирные корни, а волосы сухие и поврежденные - выбирайте шампунь по типу кожи, а уход по типу волос.
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Вода. Горячая вода во время мытья провоцируют излишнюю выработку себума. Голову нужно мыть тёплой водой, но никак не горячей.
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Меньше трогать. Как ни банально, но факт! Чем меньше мы трогаем, расчёсываем волосы, тем меньше жирнятся корни.
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Моем расчёску. Не забывайте о гигиене такого важного аксессуара как ваша расчёска. Промывайте мыльной водой расчёску хотя 1 раз в 2 недели, иначе вы можете загрязнять волосы при расчёсывании.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Питание. Если вы употребляете слишком жирную, острую пищу, много сладкого и мучного, то кожа головы может жирниться быстрее. То же самое касается и вредных привычек.
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Сушка феном. Сушка на горячих температурах не только сушит и портит волосы, но также провоцирует повышенную жирность кожи головы. Сушите волосы тёплым воздухом, на щадящем режиме.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Используйте пилинги и скрабы. Они тщательно очищают жирную кожу головы и продляют свежесть волос. Можно использовать 1 раз в неделю.
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Выбирайте шампуни с правильными компонентами в составе. Такими как: мята, ментол, чайное дерево, глина, календула и цитрусы. Для жирного типа кожи подходят сульфатные шампуни (для тех, кто боится, можете их не бояться).
Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова рассказала, как замедлить старение кожи.