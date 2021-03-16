Результат вас удивит: рецепт эффективной домашней маски для лица
Домашняя маска для лица из гороха обладает лечебно-косметическими свойствами, благодаря своему богатому химическому составу. При этом она подойдет для любого типа кожи и будет действовать именно так, как необходимо каждому из них, что делает ее поистине уникальной.
Рецепт эффективной маски из гороха был опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".
Как в любых бобовых растениях, в его семенах содержится большое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов. Соприкасаясь с кожным покровом, они становятся активными участниками обменных процессов на клеточном уровне, преображая его внешне, жирную кожу они будут подсушивать, сухую — увлажнять, нормальную — питать, проблемную — лечить, чувствительную — успокаивать.
Столь многогранная эффективность гороховых масок для лица делает их просто-таки уникальными косметическими средствами.
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Стоит только попробовать хотя бы один раз использовать горох для лица, и эффект будет заметен сразу же. А если его ещё и закрепить целым курсом, то кожа засияет свежестью и красотой с новой силой.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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- 3 ст.л. горохового пюре.
- 1 ч.л. мёда (в случае аллергии не добавлять).⠀
- 0,5 ч.л. любимого растительного масла.
Отварить горох до готового (мягкого) состояния, размять ( взбить) до консистенции пюре, остудить.
В готовое пюре добавить остальные компоненты (если кожа очень сухая, в маску можно добавить 1 ч. л. жирной сметаны).
Маску нанести на всё лицо, зону под глазами, шею, зону декольте, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.
Применение: 2 раза в неделю. Курс: 15 процедур.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о том, как сделать домашние СПА-процедуры для лица.
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