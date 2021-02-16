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Романтическая Валентина Хамайко в нежном образе снялась для французской фотосессии

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 17:38
Романтическая Валентина Хамайко в нежном образе снялась для французской фотосессии Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Lite

Популярная телеведущая и мама четверых детей Валентина Хамайко снялась в фотосессии в стиле harcourt для коллекционного фотоальбома "Аркур. Вдохновение" звездного фотографа Ростислава Рипки.

Эксклюзивные черно-белые фотографии Валентины впервые продемонстрировали в прямом эфире "Сніданок. Вихідний".

"Это будто кадры с французского кино, где переплетено абсолютно все: нежность, хрупкость и даже любовь. Съемки действительно напомнили какое-то ретро кино... Немного непривычно, потому что параллельно работали и видеокамеры, и фотоаппараты. Ничего подобного у меня до этого не было. И образы были достаточно нетрадиционные как для меня ", - прокомментировала Хамайко.

Фотограф в образе Валентины передал образ современной женщины-берегини - берегиня семьи и тепла. Ведущая появилась сразу в двух образах. На первом - в изысканном платье итальянского бренда Emilia Dell'Oro, расшитом бисером, и вечерних аксессуарах - длинных сережках. На втором - в пиджаке благородного светлого цвета, который удачно подчеркивает тонкую талию от украинского бренда Аrutiunova. Невероятно нежный образ. Почти без грима - акцент на глаза и загадочную улыбку Вали - лаконично и очень женственно.

Романтическая Валентина Хамайко в нежном образе снялась для французской фотосессииРомантическая Валентина Хамайко в нежном образе снялась для французской фотосессииРомантическая Валентина Хамайко в нежном образе снялась для французской фотосессии

Валентина Хамайко снялась в очень нежной фотосессии (фото: пресс-служба 1+1)

Также украинцам показали кадры с бекстейджа съемок - впечатляющая игра тени и света, плавные движения и завораживающий взгляд Вали в объектив... Зрители никогда раньше не видели любимую ведущую в таких "неэкранных" образах - роскошь и простота.

Валентина Хамайко снялась в очень нежной фотосессии

Ранее мы писали, что Алла Мазур и Наталья Мосейчук снялись в неожиданных образах.

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