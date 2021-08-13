Самая частая и очевидная причина: врач рассказала, почему появляются отеки под глазами
Наверное, каждого человека хотя бы раз в жизни мучили отеки под глазами.
Почему они возникают? Главных причин - целых пять, но одна из них - самая простая, банальная и правдивая.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀
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- Избыток сладкого ⠀
Это самая частая, простая и очевидная причина. 1 молекула глюкозы может задерживать 4 молекулы воды. Когда вы потребляете много быстрых углеводов, то вы задерживаете воду. Активный выброс инсулина, несоизмеримый с потребностями, обладает мощным влиянием на минерально-водный обмен и также способствует задержке жидкости.
Что делать? Ответ очевиден: убрать из рациона быстрые углеводы.
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Уберите молоко и сахар - и заметите разницу (фото: pexels.com)
- Молочные продукты⠀
Обычно такая реакция на творог, кисломолочные и цельное молоко. Сыры, жирные сливки и масло, как правило, не дают такого эффекта. В чем секрет? Перечисленные продукты имеют высокий инсулиновый индекс.
Инсулин задерживает воду, вот вам и механизм отеков. Второй механизм, почему "молочка" задерживает воду - лактозная (лактоза - молочный сахар) непереносимость и вследствие этого воспаление в кишечной стенке, а там, где воспаление, - всегда отек.
Какой вывод? Убрать указанные продукты хотя бы на 3 месяца.
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Стресс и отсутствие нормального сна
На фоне хронического стресса и недосыпа организм начинает вырабатывать в огромном количестве 2 гормона: кортизол и альдостерон, которые напрямую влияют на минеральный обмен.⠀
Что делать? Работать над стрессоустойчивостью и ложиться спать вовремя.
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- Дефицит калия
В формировании отеков 2 игрока: калий и натрий. Na живет за пределами клетки, K - внутри. В норме сохраняется баланс - и отеков нет. При употреблении большого количества соли калий замещается на натрий и возникает отек.
Может быть проблема и со стороны калия, когда вы его потребляете мало либо усиленно теряете (частые бани и сауны, кето-диета, интенсивный спорт, стресс).
Что делать? Ограничить поваренную соль и восполнить потери калия (3-4 г / сутки).
- Гипотиреоз
Это снижение выработки гормонов щитовидной железы. В результате появляется ряд симптомов, в том числе - отеки.
Что делать? Устранять с помощью гормонов или другими способами, если гипотиреоз не выражен. Обратитесь к врачу.
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