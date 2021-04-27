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Самая ужасная привычка: Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 10:43
Самая ужасная привычка: Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

В рамках своего полезного недельного марафона телеведущая Маша Ефросинина продолжает делиться с украинцами советами и лайфхаками на все случаи жизни. Так, ранее звезда рассказала, как начать заниматься спортом с удовольствием, а на этот раз дала рекомендации по уходу за лицом.

Рабочими советами Маша поделилась поделилась в Instagram своего бренда домашней одежды.

В свои 41 год теледива выглядит просто замечательно - в том числе и без макияжа. Однако она старается особо не давать советов в этой сфере, ведь все очень индивидуально и можно легко навредить.

Самая ужасная привычка: Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом

"Я сознательно предотвращаю на своей странице советы по уходу за лицом, потому что отношусь к этому неотъемлемому фактору женской жизни, как к теме, в которой любой личный опыт может навредить другим. Каждая из нас настолько индивидуальна, что единственное правило, под которым я могу подписаться, главное найти профессионального специалиста", - отметила Ефросинина.

Но несколькими советами она все же поделилась.

Как ухаживать за кожей: советы Маши Ефросининой

1. За разработкой индивидуальной схемы по уходу за вашей кожей идите к врачу. Так, ваш косметолог/ дерматолог/ эстетист должен быть человеком образованным и квалифицированным должен быть врачом. А все это типа "Наташа отправила к Вале, которая хорошо делала массаж, а потом окончила курсы косметологов..." приведет вас впоследствии не только к косметологическим, но и к психологическим проблемам.

2. Кожу нужно очищать дважды в день. Наивно думать, что, если вы не наносили днем мейк, то не надо вечером умываться. Надо, еще и как.

Самая ужасная привычка: Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом

3. Еще один миф (о нем я узнала недавно, во время разговора с профессоркой-дерматологом): можно ежедневно использовать различные досмотровые средства, мазать кучу масок и менять кремы чаще своего настроения. Категорически нельзя!!! К каждому крему кожа привыкает месяцами, поэтому, если вам ваш врач-косметолог подобрал крем, пользуйтесь им минимум полгода.

4. Самая ужасная привычка всех девушек - это касаться лица руками: на эмоциях, во время разговоров, жестикулируя. Это катастрофа для кожи. Но тут много объяснять не буду: пандемия за этот год очень красноречиво ввела нас в курс дел насчет лютой грязи на руках.

Самая ужасная привычка: Маша Ефросинина дала советы по уходу за лицом
Маша Ефросинина рассказала об уходе за лицом (фото: instagram.com/mashsh.wear)

5. Напоследок, рекомендую пересмотреть все ваши щеточки и спонжики для декоративной косметики. Регулярно ли вы их моете? Также, собственно, просмотрите саму декоративку на предмет срока годности. Даже лопатки для нанесения кремов рекомендуют тщательно промывать после каждого использования. Кожа любит чистоту!

Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра и раскрыла важные ритуалы этого времени суток.

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