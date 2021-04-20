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Для самой нежной: как ухаживать за кожей вокруг глаз в теплый период (советы косметолога)

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 08:38
Для самой нежной: как ухаживать за кожей вокруг глаз в теплый период (советы косметолога) Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Весной и летом кожа вокруг глаз особенно страдает. Мы часто щуримся от лучей яркого солнца, чем провоцируем появление морщинок в этой зоне. Недостаточный уход и защита способствуют тому, что морщинки быстрее и надежнее фиксируются. Поэтому наша задача - максимально отсрочить их появление.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram назвала четыре обязательных правила ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут отстрочить старение.

Как ухаживать за кожей вокруг глаз летом?

1.Уход должен быть ежедневным и деликатным. Обязательная утренняя база: умывание+крем для век.

Также вы можете протереть кожу вокруг глаз тоником/лосьоном. При условии, что это средство у вас НЕ для жирной кожи.

Крем для век должен быть в уходе примерно с 18 лет. Это очень желательно. В этом возрасте отдать предпочтение нужно лёгким текстурам и увлажняющим компонентам. С 25 лет крем для век уже не желателен, а обязателен. Но, повторюсь, начинать увлажнять необходимо как можно раньше.

Для самой нежной: как ухаживать за кожей вокруг глаз в теплый период (советы косметолога)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На ночь крем для век необязателен. Если вы наносите, делайте это за 1.5-2 часа до сна (чтобы не спровоцировать отек на утро).

Как правильно наносить крем? Крем наносим по костному краю (по орбите), все движения направляем наверх, обманывая силу притяжения.
Не забывайте про область висков - с возрастом лучики распространяются именно туда.
Подвижное веко избегаем: на него никогда не наносим крем. Нанося крем на подвижное веко, мы можем спровоцировать отек.

Для самой нежной: как ухаживать за кожей вокруг глаз в теплый период (советы косметолога)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Дополнительный уход. Если стоит задача интенсивно увлажнить эту область, разгладить морщинки, освежить, подтянуть, уменьшить отечность, подключайте к уходу маски и сыворотки для век.

3.SOS помощь. Если же задача - быстро освежить кожу вокруг глаз, убрать отек, выбирайте патчи. Это не основной уход, а дополнение и быстрый результат в моменте.

4. Защита от солнца. Это может быть крем для век с SPF. Я не пользуюсь. Мне достаточно солнцезащитных очков. Кепка, шляпа или панама, автомобильный козырек, все это помогает нам держать мышцы расслабленными, не щуриться.

Напомним, что ранее косметолог Анна Соколова раскрыла правду о коллагене в таблетках и порошке.

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