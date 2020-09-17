"Счастье для волос": восстанавливающая маска с мгновенным результатом
Делая маски с пантенолом для волос, эффект вы увидите сразу
Наверняка вы уже слышали об этом веществе в рекламе, воспевающей очередной шампунь. Пантенол (витамин В5) - это НЕ выдумка рекламщиков, а действительно ценный косметический элемент. Мало кто знает, что это средство - спасение для волос в любом состоянии!⠀
Ещё бы: этот витаминный коктейль глубоко проникает в волос и помогает ему не терять влагу долгое время, пишет бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог".
Делая маски с пантенолом для волос, эффект вы увидите сразу, ну, а после второго-третьего применения и вовсе наступит магическое оживление каждого сантиметра ваших локонов. Кроме того, в домашних масках это вещество раскрывается на 75%, в то время как в покупных средствах - максимум на 5%.
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Есть множество средств для поврежденных волос, но этой домашней маске с Пантенолом можно заслуженно поставить высшую оценку!
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Иллюстративное фото (pexels.com)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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- Репейное масло - 1 ст.л.
- Касторовое масло - 1 ст. л.
- Жидкий Д-Пантенол - 1 ст. л.
- Яичный желток - 1 шт.
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Все компоненты соединить и перемешать до однородного состояния.
Маску нанести на сухие корни и волосы по всей длине, утеплить, выдержать 40мин. - 1 час, по истечении времени голову помыть привычным для вас способом.
Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10 процедур.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Не забывайте проверять компоненты на переносимость.
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Ввиду масел в составе, на крашеный блонд маска может оставлять лёгкие оттенки. Жидкий Д-Пантенол в свободном доступе продаётся в интернет магазинах.
Напомним, что ранее бьюти-блогер рассказала рецепт маски для подтянутой и гладкой кожи из арбуза.