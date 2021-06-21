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Как сделать живот плоским: эффективные секреты красивого пресса

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Понедельник 21 июня 2021 16:28
Как сделать живот плоским: эффективные секреты красивого пресса Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Живот - проблема многих женщин. Жир там накапливается даже у худышек. Потому что так устроен женский организм. Но причины появления животиков разные. С любым животиком нам всем хочется сделать одно - убрать его! И так хочется, чтобы в первую очередь жирок уходил именно с живота - ведь он выделяется больше всего. И чтобы навсегда и побыстрее.

Эффективными способами сделать живот более плоским в своем Instagram поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.

Магическое средство от большого живота вряд ли существует. А вот действенные и эффективные методы справиться с ним все же есть.

1. Жир и правда откладывается в первую очередь на животе. Это для тела - неприкосновенный запас. Поэтому даже во время голода организм его долго не отдаст.

2. Жир накапливается, когда вы регулярно переедаете. Поэтому, чтобы организм начал тратить эти запасы, употребляйте меньше калорий, чем тратите.

3. При дефиците калорий начнёт худеть все тело. А чтобы помочь животу побыстрее избавляться от жира, нужны специальные упражнения. Это не качание пресса! Важно задействовать как можно больше мышц - не только на животе, но и соседние области.

4. Снижение веса должно быть грамотным, чтобы не навредить себе и не посадить окончательно здоровье.

Как сделать живот плоским: эффективные секреты красивого пресса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Важные правила:

  • Сокращайте рацион не больше, чем на 20% от суточной потребности.
  • Соблюдайте баланс БЖУ. Нам нужны белки, жиры и углеводы. А иначе, будет не похудение, а истощение. Это опасно.
  • Двигаться нужно обязательно. Это ускоряет обмен веществ. Жир сжигается быстрее, мышцы укрепляются, кожа подтягивается, а не обвисает, как на шарпее.

При этом далеко не каждый человек может ходить в спортзал и тягать железо. Нет времени, денег, нельзя по состоянию здоровья или возраст уже за 60 и прочее. Так что же - тем, у кого нет возможности ходить на тренировки, похудеть не получится?

А вот и получится! Вспоминайте формулу 100% результата. 80% питание и 20% спорт. Без спорта снижение веса будет немного медленнее, но будет.

К сожалению, если совсем не обращать внимания на 20% результата, который дает нам спорт, то помимо невысокой скорости снижения веса, тело не будет таким подтянутым и упругим, как со спортом.

Что же делать? Если серьезные тренировки в спортзале не для вас, я рекомендую просто увеличить физическую активность.

  • Не стоит сразу приседать по 100 раз и безостановочно качать пресс. Начинайте с простого. Измените питание, добавьте шагов и движения в вашу жизнь. И вы увидите, как ваше тело и самочувствие начнут вас радовать.
  • Больше ходите пешком. Браслет-шагомер в помощь.
  • Делайте утром зарядку или тренировку - к примеру, табату

Как сделать живот плоским: эффективные секреты красивого прессаИллюстративное фото (pexels.com)

Ранее мы писали, что диетолог поделилась личными секретами мотивации для похудения.

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