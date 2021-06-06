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Серебро в волосах: трихолог раскрыла правду о ранней седине и предложила решения

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Воскресенье 06 июня 2021 09:52
Серебро в волосах: трихолог раскрыла правду о ранней седине и предложила решения Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Проблема появления седины коснется каждого – это, увы, неизбежно, но так не хочется, чтобы это произошло раньше времени, да и отстрочить такое явление не мешало бы… Но возможно ли это?

Трихолог Лариса Пономаренко рассказала в Instagram о причинах появления седых волос и подсказала, как можно с этим бороться.

Появление седых волос - процесс очень индивидуальный. Здесь играет роль как наследственный фактор, так и внутреннее состояние организма.

Если у тебя появились седые волосы – что делать? В первую очередь не выдергивать их, в надежде, что больше седой не вырастет. Вырастет, куда же он денется? Но лучше обратиться к специалисту, который поможет понять причину (если седина ранняя) и приостановить этот процесс.

Серебро в волосах: трихолог раскрыла правду о ранней седине и предложила решения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что может быть причиной ранней седины:

  • Заболевания щитовидной железы
  • Дефицитные состояния (медь, сера, парааминобензойная к-та)
  • Наследственный фактор
  • Заболевания ЖКТ
  • Заболевания ЦНС

Но главное, что есть хорошие новости – седину можно:

1. Закрасить
2. Приостановить ее развитие с помощью трихологических препаратов.

Чего точно не стоит делать? Использовать препараты типа "Антиседин" и его аналоги. Эти препараты в своем составе могут содержать свинец, который при окислении и дает рыжевато-русый оттенок волосам. А вот свинец не лучший друг для организма человека.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила ухаживать за кожей в летний период.

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