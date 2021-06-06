Серебро в волосах: трихолог раскрыла правду о ранней седине и предложила решения
Проблема появления седины коснется каждого – это, увы, неизбежно, но так не хочется, чтобы это произошло раньше времени, да и отстрочить такое явление не мешало бы… Но возможно ли это?
Трихолог Лариса Пономаренко рассказала в Instagram о причинах появления седых волос и подсказала, как можно с этим бороться.
Появление седых волос - процесс очень индивидуальный. Здесь играет роль как наследственный фактор, так и внутреннее состояние организма.
Если у тебя появились седые волосы – что делать? В первую очередь не выдергивать их, в надежде, что больше седой не вырастет. Вырастет, куда же он денется? Но лучше обратиться к специалисту, который поможет понять причину (если седина ранняя) и приостановить этот процесс.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что может быть причиной ранней седины:
- Заболевания щитовидной железы
- Дефицитные состояния (медь, сера, парааминобензойная к-та)
- Наследственный фактор
- Заболевания ЖКТ
- Заболевания ЦНС
Но главное, что есть хорошие новости – седину можно:
1. Закрасить
2. Приостановить ее развитие с помощью трихологических препаратов.
Чего точно не стоит делать? Использовать препараты типа "Антиседин" и его аналоги. Эти препараты в своем составе могут содержать свинец, который при окислении и дает рыжевато-русый оттенок волосам. А вот свинец не лучший друг для организма человека.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила ухаживать за кожей в летний период.