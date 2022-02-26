UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шик, блеск: стильные и креативные ювелирные аккаунты в Instagram за которыми интересно следить

Автор: Сергей Кулик

Эти ювелирные аккаунты привлекают либо великолепными фотографиями, либо необычным подходом к представлению ювелирных украшений и личного бренда.

Пописаться на них можно в сети Instagram.

Культовый итальянский бренд Vhernier выводит ювелирный дизайн на первый план, используя минималистичный и органичный фон. В коллекции присутствуют как мужские, так и женсеие изделия

Йозеф и Антон Хеммерле - мюнхенские ювелиры, основатели ювелирного дома Hemmerle (1893), известные своей уникальной коллекцией. Ювелирные изделия тут изготавливаются вручную и отличаются инновационными комбинациями материалов. На странице в Instagram в основном представлены уникальные украшения в единственном экземпляре.

Мариса Хордерн - основатель и креативный директор бренда Missoma. Она также является дизайнером ювелирных украшений. Missoma заняла 6-е место среди самых быстрорастущих малых и средних предприятий в Великобритании в рейтинге Sunday Times Fast Track 2019. На странице в Instagram представлены полудрагоценные украшения с культовым дизайном и доступной ценой.

Мария Таш - новатор и дизайнер из Нью-Йорка, основавшая одноименный бренд Maria Tash. Ее Instagram - идеальное место для изысканных украшений и роскошного пирсинга.

Валерий Громов, основатель бренда бренда Valeriy Gromov Jewellery, украинский ювелир-самоучка с неординарной фантазией и креативными идеями. Валерий заработал свой стартовый капитал игрой в покер. Идеи для своих украшений автор часто черпает из фантастических телефильмов, иллюстраций художников-фантастов или компьютерных игр.

Ранее, мы писали о топ-5 ультрамодных вещей из гардероба беременной Рианны

Читайте LITE в Google News
стиль жизни