Сильнее уколов красоты: потрясающая натуральная сыворотка для лица
Эта сыворотка - настоящий концентрат красоты, она содержит огромное количество биологически активных веществ, является омолаживающей, увлажняющей, тонизирующей, очищающей и успокаивающей. При этом ее несложно приготовить в домашних условиях.
Рецепт эффективной сыворотки с зеленым чаем и семенами льна был опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".
Немаловажная роль в выполнении этих задач зависит от состава сыворотки. Она не содержит синтетические компоненты — только натуральные вещества.
Такое натуральное средство эффективно регенерирует, восстанавливает, омолаживает кожный покров. Оно замедляет процессы увядания, после его использования лицо выглядит, свежим, сияющим и помолодевшим.
Применение процедуры – замечательный, несравненный способ ухода за кожей, позволяющий добиться волшебных результатов.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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- Зелёный чай 2 ч.л.
- Семена льна 2 ч.л.
- Масляный витамин Е 10 капель.
- 1,2 ч.л. любимого растительного масла.
- Тканевая маска (можно сделать самостоятельно из марли или купить готовую).
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Зелёный чай и семена льна залить стаканом воды, поставить на огонь, довести до кипения, прокипятить 3 минуты, снять с огня, остудить до комнатной температуры, процедить через марлю.
В получившийся отвар добавить масла, тщательно перемешать, готовую сыворотку перелить в чистую сухую тару с плотно закрытой крышкой.
Средством пропитать тканевую маску, положить на лицо, выдержать 20-25 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Результ применения сыворотки заметен после первого использования. Лицо сразу же преображается и сияет. Потрясающих, волшебных результатов можно достичь после проведения полного курса.
Применение: 1 раз в день. Курс: 10 дней.
Срок хранения сыворотки - 3 дня в холодильнике.
Напомним, косметолог рассказала, как помочь увлажнить обезвоженную кожу и избавиться от ощущения сухости и стянутости.