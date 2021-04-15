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Сильнее уколов красоты: потрясающая натуральная сыворотка для лица

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 08:32
Сильнее уколов красоты: потрясающая натуральная сыворотка для лица Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эта сыворотка - настоящий концентрат красоты, она содержит огромное количество биологически активных веществ, является омолаживающей, увлажняющей, тонизирующей, очищающей и успокаивающей. При этом ее несложно приготовить в домашних условиях.

Рецепт эффективной сыворотки с зеленым чаем и семенами льна был опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".

Немаловажная роль в выполнении этих задач зависит от состава сыворотки. Она не содержит синтетические компоненты — только натуральные вещества.

Такое натуральное средство эффективно регенерирует, восстанавливает, омолаживает кожный покров. Оно замедляет процессы увядания, после его использования лицо выглядит, свежим, сияющим и помолодевшим.

Применение процедуры – замечательный, несравненный способ ухода за кожей, позволяющий добиться волшебных результатов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Зелёный чай 2 ч.л.
  • Семена льна 2 ч.л.
  • Масляный витамин Е 10 капель.
  • 1,2 ч.л. любимого растительного масла.
  • Тканевая маска (можно сделать самостоятельно из марли или купить готовую).


Зелёный чай и семена льна залить стаканом воды, поставить на огонь, довести до кипения, прокипятить 3 минуты, снять с огня, остудить до комнатной температуры, процедить через марлю.

В получившийся отвар добавить масла, тщательно перемешать, готовую сыворотку перелить в чистую сухую тару с плотно закрытой крышкой.

Средством пропитать тканевую маску, положить на лицо, выдержать 20-25 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Сильнее уколов красоты: потрясающая натуральная сыворотка для лица
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Результ применения сыворотки заметен после первого использования. Лицо сразу же преображается и сияет. Потрясающих, волшебных результатов можно достичь после проведения полного курса.

Применение: 1 раз в день. Курс: 10 дней.

Срок хранения сыворотки - 3 дня в холодильнике.

Напомним, косметолог рассказала, как помочь увлажнить обезвоженную кожу и избавиться от ощущения сухости и стянутости.

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