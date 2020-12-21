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Смело и соблазнительно: Эшли Грэм учит делать обворожительный макияж для праздников

Новина українською → США, Понедельник 21 декабря 2020 19:19
Смело и соблазнительно: Эшли Грэм учит делать обворожительный макияж для праздников Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Ольга Турчаникова

Эшли Грэм обожает вести свой блог. Здесь есть масса информации о карьере, материнстве, замужестве, позиции звезды по поводу острых социальных тем… А еще она, как и все девушки, обещает простые женские радости. Огромное внимание Эшли уделяет своему внешнему виду, стараясь продумывать образы до мелочей. С тех пор как она стала лицом косметической марки, макияж стал ее главным хобби. Для своих подписчиков Грэм записала уже не одно видео по созданию мейк-апа. Новый ролик на странице красавицы появился относительно недавно. Посвящен он предстоящим новогодним праздникам.

Эшли Грэм показала безупречный макияж для праздников (видео: instagram.com/ashleygraham)

Эшли показала свой любимый вечерний макияж, главным акцентом в котором стали чувственные "смелые" губы. Модель подобрала себе соблазнительный оттенок "горячий шоколад" и матовую текстуру. Перед нанесением помады в два слоя она посоветовала хорошо проскрабировать губы, а также тщательно увлажнить их. Тогда цвет ляжет ровно и гладко. Особое внимание Эшли уделила тону, ведь при таких ярких губах даже небольшой недостаток на коже будет особенно выделяться.

В макияже глаз она предпочла легкую дымку коричневых теней, которые растушевала по верхнему и нижнему веку. А также хорошо прокрасила ресницы объемной тушью. Последний штрих - "пушистые" брови, которые модель слегка прокрасила неярким карандашом и зафиксировала гелем. Берем на заметку!

Ранее мы писали, что Грэм выложила в сеть откровенные фото.

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