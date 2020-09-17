Сорвать с губ: эксперты рассказали, как видят будущее губной помады в условиях пандемии

Необходимость помад под вопросом

Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни, но индустрия красоты и моды, пожалуй, ощутила ее влияние сильнее всего. С приходом карантина свою актуальность потеряли многие бьюти-продукты. И больше всего споров вызвали, безусловно, губные помады и блески.

Необходимость носить маски буквально перекрыла девушкам возможность демонстрировать новинки, а производителей поставила под сомнения – стоит ли их выпускать? Тем не менее, многие бренды не отказались от производства средств для губ. Чтобы выяснить, что же будет в будущем с помадами, редакция украинского Vogue обратилась к первоисточнику – деятелям бьюти-индустрии.

Помады никуда не денутся, уверены специалисты (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Как оказалось, все не так драматично. Никки Вольф, известный звездный визажист, уверена: помады никуда не денутся, просто всему свое время. Сейчас стоит обратить внимание на мейк-ап с акцентом на глаза, а губы оставлять нейтральными. Она советует использовать тинты для губ, известные стойким эффектом, матовые текстуры и делать контур нечетким. А вот когда мы сможем выходить в свет без масок, на губах вновь расцветут все оттенки – наверняка все заскучают по ярким улыбкам.

Яркие губы по-прежнему в цене (фото: instagram.com/iwantalexx)

Свое мнение высказала и Вел Гарланд, глобальный директор по макияжу L'Oréal Paris. Она, напротив, уверена: сейчас нам как никогда нужны помады. Просто надо делать упор на стойкие формулы. Таким образом, губы под маской будут в идеальном состоянии, когда мы дойдем до пункта назначения и снимем ее. С Вел согласен и Алекс Майо, визажист Lizzo и Tinashe. «Вы наносите помаду, чтобы чувствовать силу и целосность. И то, что рот должен быть прикрыт, не меняет ваши ощущения себя». Он советует применять небольшую хитрость: чтобы помада хорошо держалась, промокните губы салфеткой и слегка припудрите их.

Отдельно представители сферы красоты подчеркивают важность выглядеть хорошо на людях. Видеоконференции, Zoom-встречи и походы в рестораны никто не отменял. А значит, помады необходимы.