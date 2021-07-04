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Совсем не Рапунцель: топ-5 распространенных проблем с волосами и их причины

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Воскресенье 04 июля 2021 14:38
Совсем не Рапунцель: топ-5 распространенных проблем с волосами и их причины Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Когда локоны не в радость, а проблемы с волосами мешают стать обладательницей вожделенной густой копны, стоит разобраться в причинах и устранить их.

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram перечислила топ- 5 самых распространенных проблем с волосами

Выпадение волос.

Есть одно правило – волосы никогда не выпадают просто так! Всегда есть какая-то тому причина. Какая? Это сможет определить только трихолог. Заболевания, дефициты, стрессы, диеты… причин много.

Перхоть.

Напрягающий "снегопад", который существенно может подпортить настроение. Причиной перхоти может быть неправильный уход или грибок.

Совсем не Рапунцель: топ-5 распространенных проблем с волосами и их причины

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отсутствие объема волос.

Причин может быть две – генетическая предрасположенность и некорректный уход за волосами. Чаще всего подбор правильного ухода существенно меняет ситуацию в лучшую сторону.

Посеченные и ломкие кончики.

Чем длиннее волосы, тем более сухие концы волос. Таким волосам нужен интенсивный увлажняющий уход – как домашний, так и профессиональный.

Не растут волосы.

Чаще всего они растут, просто ломаются на концах. Но бывают случаи, что и не растут – когда есть тому причина. Это может быть заболевание, которое угнетает рост волос или генетическая длина (длиннее этого уровня волосы не вырастут).

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как помочь коже "пережить" жару.

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