Сплошная экономия: косметолог поделилась хитростями, как продлить срок службы косметики

Осень - период, когда мы корректируем свой уход. Завершаем использование летних средств или убираем их до следующего сезона. Что же делать с теми средствами, которые не закончились? Выкинуть или убрать до следующего лета? Как правильно хранить косметику, чтобы она не испортилась и сохранила свои полезные свойства?

Сначала посмотрим на упаковку. Первое, что нам важно - срок хранения. Его нам покажет значок с открытой баночкой. Та цифра, которая там указана - обозначает срок хранения средства после вскрытия.

Один секрет, о котором вам не расскажут производители: при правильных условиях хранения к этому сроку смело можно добавлять еще 3-6 месяцев дополнительного хранения и не беспокоиться о качестве и свойствах продукта.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно, чтобы этот продукт был плотно закрыт. А если упаковка с дозаторами (в т.ч. в тубе), то средство не контактирует с кислородом, и это обеспечивает сохранение качества продукта еще дольше.



Второе, уточняем условия хранения. Какой температурный режим указан? Если 5-25 градусов, храним строго при комнатной температуре, в сухом прохладном месте:

не на подоконнике под открытыми лучами солнца

не в парилке

не в холодильнике. В холодильник убираем, если об этом заявлено на упаковке (температура ниже 5°С).

Большинство составов разработаны с учетом хранения при комнатной температуре. А если температура будет слишком низкой, они могут потерять свои свойства, расслоиться. То есть хранение в холодильнике наоборот может сократить срок их использования.



Третье - поищем значок "Песочные часы". Он обозначает срок, до окончания которого средство сохраняет все свои свойства.