Как справиться с выпадением волос: правила и секреты олимпийской медалистки

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова, завоевавшая бронзу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, призналась, что у нее были проблемы с выпадением волос. Однако девушка смогла с этим справиться и решила поделиться своим опытом.

Спортсменка и участница "Танцев со звездами" раскрыла в Instagram правила и средства, которые ей помогли.

Анна сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она запечатлена сидящей на корточках в спортивном боди и туфлях на шпильке.

"Во время профессиональных занятий спортом у меня были проблемы с выпадением волос. Из-за загруженности и постоянных тренировок вплотную заняться этим вопросом я впервые смогла только после Олимпиады в Рио. Я побывала у множества трихологов, перепробовала разные види лечения, масла, шампуни. Важную роль тут играет генетика, поэтому мне посоветовали не изобретать велосипед и сделать упор на поддержании состояния волос. Этим я и занимаюсь", - рассказала гимнастка.



Хочу поделиться своими правилами и продуктами, которыми пользуюсь сейчас:



1. Я мою голову по мере необходимости. Промываю волосы дважды, массируя корни волос. Мытьё всегда делаю с наклоном головы вниз. Сейчас пользуюсь шампунем фирмы Orising. У них широкий спектр продуктов под разные запросы.



2. Следующий этап - маска. Её нужно наносить на вымытые волосы, предварительно отжав лишнюю влагу полотенцем. Наношу на всю длину, надеваю шапочку и сверху повязываю тюрбан. Могу слегка подогреть феном и держу от 25 минут до 2-х часов. После обильно промываю волосы водой, наношу бальзам на 1-2 минуты и тоже смываю водой.

Такую процедуру делаю не чаще раза в 5-7 дней, для этого использую регенерирующую маску Pantesalmina фирмы Gestil. Бальзам выбираю для роста волос фирмы Orising. Кстати, им можно пользоваться после каждого мытья головы.



Анна Ризатдинова раскрыла секреты красивых и сильных волос (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

3. Мусс использую как несмываемый уход перед сушкой и укладкой, наношу небольшое количество на всю длину волос, а так же применяю как ночной уход - на сухие вымытые волосы наношу мусс размером с большой апельсин, утром смываю это водой.



4. Весь внешний уход я подкрепляю внутренним и пью витамины Viviscal Professional - для роста и укрепления волос.