Средства из холодильника и много косметики: топ-5 мифов о домашнем уходе, которые не работают
Маски из огурца и чайные пакетики вместо патчей – об этих чудо-средствах из кухни не слышал только ленивый. Но правда ли косметика из холодильника так полезна, как многие считают, а домашний уход - занимает много времени? Косметолог Ольга Петрунина собрала мифы о домашнем уходе, которые авно пора развеять.
На странице в Instagram она развеяла топ-5 заблуждений.
Миф 1. Это долго и требует много времени.
"Это ж сколько времени нужно, чтобы нанести все средства?" Эксперт отвечает:
- 3-5 минут утром и 2-3 минуты вечером.
- 15-20 минут 2 раза в неделю, когда делаем маски и пилинг. И то, маску нанести - одна минута, а потом можно заниматься своими делами (лучше лежа).
Миф 2. Чем меньше трогаешь лицо, тем лучше!
Так бабушка нас учила, которая жила совсем в другое время, в другой стране при другой экологии и уровне прогресса. Стоит прислушаться к здравому смыслу и больше анализировать, адекватно оценивать все то, что вы делаете в части ухода за собой и своим личиком!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Миф 3. Лучше использовать подручные средства и натуральные продукты, чем всякую непонятную химию.
Овощные, фруктовые, ягодные маски, капустные патчи, умывание талой водой, кофейный скраб для лица, спирт для прижигания прыщей и так далее.
Ни один грамотный косметолог никогда не посоветует вам в качестве ухода ни одно из этих средств. Помимо того, что эти методы не принесут никакого результата, они еще способны и навредить. Продукты, предназначены для еды. На лицо же нужно наносить контролируемые стабильные формулы. Поэтому, возвращаясь к п.2: думайте и анализируйте.
Миф 4. Чем больше средств - тем лучше!
На самом деле список необходимых уходовых средств не так уж и велик:
умывалка, тоник, кремы для лица и век, сыворотка, пилинг, маски, мицеллярка (если носите макияж). Не нужно делать маски слишком часто. 2х раз в неделю достаточно. Кожу важно не перегрузить. Оставьте время для самостоятельной работы кожи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Миф 5. Если сидишь весь день дома, то уход за лицом не нужен.
Уход - это, прежде всего, гигиена. Если вы весь день находитесь дома, чистите ли вы зубы? Моете ли руки перед едой? Принимаете ли душ? С лицом то же самое. Утренние и вечерние процедуры - обязательны!
К слову, ранее Ольга Петрунина уже развеяла заблуждения по поводу натуральной косметики.
Напомним, что косметолог Яна Смирнова рассказала, как бороться со старением кожи.