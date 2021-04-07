Срочно уберите эти продукты: косметолог рассказала, как очистить и уменьшить поры на лице

"Это средство уменьшит поры", - говорят продавцы и производители косметики и… откровенно лукавят. Косметика, увы, не может их "сдвигать" и "раздвигать".

Об этом рассказала в своем блоге Instagram косметолог Яна Фокси.

"В порах нет мышц: они не могут раскрываться и закрываться, как окна. А косметика, увы, не может их сдвигать и раздвигать. Но мы сами можем сделать их внешний вид лучше", - рассказала специалист.

Косметолог Яна Фокси (фото: instagram.com/foxy_esthetique/)

Яна дала свою классификацию проблемных пор:

Широкие поры (генетически). Расширенные поры (стали такими).

"Широкие поры свойственны обладателям жирной / комбинированной кожи. От избытка кожного сала пора расширяется. Широкие поры будут выглядеть аккуратно, если поддерживать их чистыми и осветлять комедоны", - написала Яна.

Как очистить поры

Очищение в 2 этапа: гидрофильный бальзам / масло + пенка. Только гидрофильным средством можно очистить жир / косметику, скопившиеся за день, согласно правилу "жир растворяет жир".

Ретинол устраняет закупорку пор и снижает выработку кожного сала.

Азелаиновая кислота предотвращает закупорку пор.

Салициловая кислота единственная может проникать в поры и подчищать их изнутри.

Ниацинамид осветляет комедоны и увлажняет кожу, так поры менее заметны.

Витамин С выравнивает тон кожи и осветляет комедоны", - посоветовала специалистка.

Также Яна добавила, что расширенными поры могут стать у любого типа кожи от нехватки / разрушения коллагена. Причины:

- Возраст.

- Солнце (разрушает коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту).

Важно защищать кожу от солнца.

- Сладкое, жареное, быстрые углеводы (коллаген "сшивается" и кожа "проседает", образуя морщины).

Нужно свести к минимуму перечисленные продукты. Розмариновая кислота может препятствовать образованию новых сшивок (при условии, что таких продуктов употребляют минимум).

- Дефицит белка, витаминов и минералов, участвующих в образовании коллагена.

Старайтесь употреблять достаточно белка, по необходимости, добираем протеином. Употребляйте костные бульоны, холодцы, по необходимости - коллаген.

Обеспечивайте себя витаминами А, гр. В, С, D, Е, железом, цинком, серой, медью (участвуют в образовании коллагена), посоветовала Яна.

Ретинол, витамин С, ниацинамид, пептиды и гликолевая кислота помогут стимулировать выработку коллагена внешне.