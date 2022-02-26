TikTok-тренд: как выделить скулы при помощи консилера – туториал
Контуринг лица легко сделать при помощи консилеров разных оттенков (фото: instagram.com/hoskelsa)
Красивые, четко очерченные скулы, как у топмоделей, но без инъекций, изнуряющих упражнений для лица или трех часов контуринга у зеркала заказывали?
Теперь каждая девушка сможет легко придать своему лицу желанную форму. Простым трюком, как это сделать при помощи макияжа, поделились мейкап-блогеры в своих TikTok.
Как выделить скулы (фото: instagram.com/hoskelsa)
Консилер – один из самых универсальных косметических продуктов на рынке. Скрыть усталость глаз? Без проблем. Замазать синяки под глазами? Легко! Убрать точечно выскочившие несовершенства? Будет сделано!
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Раньше мы писали, на кого подписаться в TikTok, чтобы научиться краситься.