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TikTok-тренд: как выделить скулы при помощи консилера – туториал

Автор: Татьяна Турчаникова

Красивые, четко очерченные скулы, как у топмоделей, но без инъекций, изнуряющих упражнений для лица или трех часов контуринга у зеркала заказывали?

Теперь каждая девушка сможет легко придать своему лицу желанную форму. Простым трюком, как это сделать при помощи макияжа, поделились мейкап-блогеры в своих TikTok.

Как выделить скулы (фото: instagram.com/hoskelsa)

Консилер – один из самых универсальных косметических продуктов на рынке. Скрыть усталость глаз? Без проблем. Замазать синяки под глазами? Легко! Убрать точечно выскочившие несовершенства? Будет сделано!

@ahlamworld IG: AhlamW.orld

Раньше мы писали, на кого подписаться в TikTok, чтобы научиться краситься.

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