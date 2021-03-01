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Тимошенко впервые прокомментировала смену имиджа: просто смогла отдохнуть

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 13:48
Тимошенко впервые прокомментировала смену имиджа: просто смогла отдохнуть Юлия Тимошенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Юлия Тимошенко недавно заставила многих обсуждать ее смену имиджа и внешнего вида. Кое-кто предположил, что народный депутат даже прибегала к услугам пластического хирурга. Но в действительности это не так.

Об этом Тимошенко заявила журналистам программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE.

Как сейчас выглядит Тимошенко

В конце января Юлия Владимировна, вернувшись из отпуска, появилась в Верховной Раде в новом образе.

Так, помимо новой прически стало заметно, что на ее лице исчезли морщины, подтянулось подбородок, улучшился контур лица и даже немного увеличились губы.

Тимошенко впервые прокомментировала смену имиджа: просто смогла отдохнутьТимошенко впервые прокомментировала смену имиджа: просто смогла отдохнуть

Юлия Тимошенко в 2021 году (фото: РБК-Украина)

В сети разгорелся настоящий ажиотаж относительно того, делала ли нардеп пластическую операцию.

Что говорит сама Тимошенко

Но к услугам никаких пластических хирургов политик не обращалась.

"Я хочу успокоить всех зрителей, я просто смогла тридцать дней отдохнуть. Я долго не могла себе позволить этот отдых, но на новогодние праздники мы с семьей отдохнули, и возможно это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высокий", - заверила Тимошенко журналистов.

Собственно, известный пластический хирург Сергей Дербак также прокомментировал изменение внешнего вида Тимошенко.

"Юлия Владимировна говорит, что хорошо отдохнула, и это действительно так. Когда мы смотрим на нее, мы видим, она выглядит так, будто вернулась из санатория", - сказал врач.

Тимошенко впервые прокомментировала смену имиджа: просто смогла отдохнуть

Юлия Тимошенко в 2021 году (фото: РБК-Украина)

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